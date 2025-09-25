Vuelven las lluvias a Santiago: revisa a qué hora comenzarán las precipitaciones en la capital

Tras días de calor en Santiago, se espera un notorio descenso de temperatura este viernes, junto al regreso de la lluvia.

Tras las altas temperaturas registradas esta semana en la Región Metropolitana, se espera a partir del viernes un descenso significativo en las máximas, junto con el regreso de las lluvias a Santiago.

De acuerdo al sitio Meteored, este jueves 25 de septiembre se mantendrá un ambiente veraniego, aunque más atenuado. Se prevén máximas de 25 a 27 °C en La Reina, Peñaflor y Maipú, y hasta 28 °C en Tiltil.

Asimismo, habrán intervalos nubosos los que podrían dar cierta frescura, mientras que en la tarde el viento sur alcanzará rachas de hasta 30 km/h, generando un alivio frente al calor más intenso en la capital.

Vuelven las lluvias en Santiago: a qué hora comenzarán las precipitaciones

De acuerdo al pronóstico del periodista experto en meteorología, Alejandro Sepúlveda, las lluvias volverán en Santiago volverán este viernes 26 de septiembre.

En ese contexto, las primeras precipitaciones se registrarán en el litoral central durante la mañana del viernes. Asimismo, en las primeras horas del día también habrá precipitaciones en la cordillera andina de la Región Metropolitana.

En cuanto a Santiago, “en el centro habrá abundante nubosidad, como que va a tender a quebrar cerca del mediodía. Y en la tarde, después de las 14:00 ó 15:00 horas, precipitaciones en la capital”.

El experto agregó que las lluvias se mantendrán hasta las 20:00 horas “más o menos, para que se haga una idea, no me lo tome literal. Después se va a despejar“.