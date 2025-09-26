La tarjeta tendrá una edición limitada de 10 mil unidades y busca promover el uso de medios de transporte sostenibles como caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) presentó un nuevo diseño de la tarjeta bip! como parte de la conmemoración del Día Nacional Sin Auto, que este año se celebra el viernes 26 de septiembre bajo el lema Más ciudad, más encuentros.

Esta versión especial de la tarjeta bip cuenta con una edición limitada de 10 mil unidades y tiene como objetivo fomentar una mayor conciencia sobre los beneficios de moverse de forma más sostenible, ya sea caminando, en bicicleta o utilizando el transporte público.

Según datos del Primer Informe de Electromovilidad 2024 de la DTPM, los buses RED generan solo el 3,3% de las emisiones totales de CO₂ del transporte en la capital, mientras que un 90% proviene de automóviles y motocicletas.

Metro lanza tarjeta bip! especial por el Día Nacional Sin Auto: revisa dónde conseguirla

Ya están disponibles las tarjetas bip! con diseño conmemorativo por el Día Nacional Sin Auto y las puedes adquirir en las siguientes estaciones de Metro:

Moneda.

Santa Lucía.

Baquedano.

Tobalaba.

Plaza de Armas.

Además, la celebración de este día se llevará a cabo en la calle Agustinas, entre Teatinos y San Antonio, donde se desarrollará el llamado Paseo de la Movilidad, una actividad enfocada en promover formas de transporte sustentable.