Outlets en Santiago: dónde encontrar hasta 70% de descuentos todo el año

Con precios rebajados todo el año, estos lugares se posicionan como destinos ideales para compras inteligentes, ya que cuenta con una gran variedad y descuentos permanentes.

Los outlets en Santiago se han consolidado como una alternativa atractiva para quienes buscan marcas reconocidas a precios más bajos.

Estos centros comerciales, ubicados principalmente en sectores periféricos de la ciudad, ofrecen descuentos en ropa, calzado, tecnología, artículos para el hogar y más.

Algunos de los más conocidos son Outlet Buenaventura en Quilicura y Easton Outlet Mall en la zona norte, los que cuentan con una amplia variedad de tiendas de marcas nacionales e internacionales, con precios rebajados durante todo el año.

Además de las ofertas y los bajos precios, los outlets en Santiago suelen contar con patios de comida, estacionamientos amplios y acceso en transporte público, lo que los convierte en destinos familiares para realizar compras más convenientes.

Guía con los mejores outlets de Santiago

Easton Outlet

El Easton Outlet Mall está ubicado en la salida San Ignacio, Ruta 5 Norte, esquina San Ignacio, en el sector Buenaventura. Es uno de los centros comerciales más reconocidos para quienes buscan productos de marca a precios rebajados.

Cuenta con una amplia variedad de tiendas de ropa, calzado, accesorios, artículos deportivos y electrónicos, incluyendo reconocidas marcas nacionales e internacionales. Su diseño tipo boulevard al aire libre lo hace ideal para recorrer con calma, y también dispone de patios de comida, estacionamiento gratuito y fácil acceso desde la autopista.

Entre las tiendas más populares que tiene este outlet, se encuentran:

Adidas, Nike, Belsport, Bubba, Calvin Klein, Cannon, Casa Ideas, Flores, Guess, Gacel, Head, Levis, Oxford, Pillin, Puma, Rossen, Somela, SubWay, Top, Tricot, Wados y muchas más.

Para más información ingresa a ESTE LINK.

La Fábrica

Ubicado en Av. Carlos Valdovinos 200 en la comuna de San Joaquín, La Fábrica es uno de los outlet más grandes de Santiago.

Instalado en una antigua fábrica textil, este espacio combina patrimonio industrial con una moderna propuesta de compras, ofreciendo una experiencia distinta a la de otros outlets tradicionales.

Aquí es posible encontrar tiendas de reconocidas marcas nacionales e internacionales en ropa, calzado, artículos deportivos, hogar y más, con descuentos permanentes que suelen oscilar entre el 30% y el 70%.

Algunas de las marcas que tiene este outlet, se encuentran:

Rosen, Pillin, Oxxo, Adidas, Bata, Calvin Klein, Cannon, Colloky, Ellese, Family Shop, Farmacia Ahumada, Cic, Head, Kayser, Limonada, Maui, KFC y muchos más.

Para más información ingresa a ESTE LINK.

Outlet Sport Santiago

Es una tienda especializada en artículos deportivos que ofrece una gran variedad de prendas, calzado y accesorios de marcas reconocidas como Adidas, Nike, Puma, Reebok, Brooks, entre otras, todo ello con descuentos importantes que pueden llegar hasta el 70 %.

Está ubicada en la calle Moneda 726, en Santiago, y su horario habitual es de lunes a sábado de 10:00 a 20:00.

Para revisar más detalles ingresa a ESTE LINK.

Outlet Buenaventura

El Outlet Buenaventura (también conocido como Arauco Premium Outlet Buenaventura) es uno de los destinos más grandes de Santiago para quienes buscan marcas de moda, calzado, artículos deportivos y decoración con descuentos atractivos. Ubicado en San Ignacio 500 en la comuna de Quilicura, este mall‑outlet reúne más de 150 locales nacionales e internacionales en alrededor de 26.000 metros cuadrados, con promociones que pueden alcanzar hasta el 70 % de descuento.

Ingresa a ESTE LINK y revisa las mejores ofertas.

Euro Store

Es un outlet deportivo ubicado en la comuna de Santiago y ofrece una amplia variedad de productos de marcas reconocidas, como zapatillas, ropa deportiva, mochilas y accesorios.

Su propuesta incluye envío gratis en la Región Metropolitana para compras sobre $100.000, lo que la hace atractiva para quienes compran en mayor volumen.

Para más información INGRESA A ESTE LINK.



