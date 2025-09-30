Casi 400 mil adultos mayores fueron beneficiados con el alza la PGU en septiembre: revisa dónde postular y cuáles son los requisitos

Son más de 2 millones de personas las que reciben esta ayuda económica todos los meses.

Desde septiembre, casi 400 mil adultos mayores fueron beneficiados con el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) gracias a la reforma previsional propuesta por el Gobierno y aprobada por el Congreso a comienzos de este año.

Fue entre el 2 y el 16 de septiembre, que se concretó el aumento de esta ayuda económica, subiendo de $224 mil a $250 mil para quienes tienen 82 años o más.

De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo y consignados por La Tercera, esta alza alcanzó específicamente a 390.841 personas, de las cuales el 66,9% son mujeres y el 33,1% hombres. Este grupo representa aproximadamente el 18% del total de beneficiarios de la PGU, que ascendió a 2.220.921 personas en todo el país, con mayoría femenina (57,7%).

Según la implementación de la reforma previsional, este aumento en la PGU se irá extendiendo gradualmente de la siguiente forma:

Septiembre de 2026 lo recibirán quienes tengan 75 años o más.

Septiembre de 2027 se aplicará a todos los mayores de 65 años, cubriendo así a la totalidad de quienes reciben esta pensión.

Además, otros grupos también fueron beneficiados gracias a la reforma, aunque no estén en el sistema PGU. Por ejemplo:

204.386 personas que reciben Pensión Básica Solidaria de Invalidez vieron subir sus montos.

vieron subir sus montos. 100.478 beneficiarios del Aporte Previsional Solidario de Invalidez también recibieron un aumento.

también recibieron un aumento. 49.239 personas con subsidio de discapacidad fueron igualmente favorecidas.

En total, 744.944 personas recibieron un alza en sus pensiones en septiembre como resultado directo de la reforma previsional.

Requisitos para acceder a la PGU

Personas con Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI): su beneficio subirá para llegar al mismo monto de la PGU ($250.000) en septiembre de 2025.

Personas con Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI): en septiembre de 2025 tendrán un incremento en su monto complementario para alcanzar el valor de la PGU.

Beneficiarios de Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años: a partir de septiembre de 2025 el monto será de $125.000 (equivalente a la mitad de la PGU).

Personas con pensiones de reparación (Valech, Rettig y Exonerados): podrán acceder a la PGU luego de solicitarla, si cumplen todos los requisitos, según tramos de edad (septiembre 2025 para las personas de 82 y más años, septiembre 2026 para quienes tengan desde 75 años, septiembre 2027 quienes tengan desde 65 años).

Personas de 65 años o más que aún no reciben PGU: en al aplicativo en línea sabrán si pueden postular y, si no tienen Registro Social de Hogares, se les indicará que deben obtenerlo como paso previo, ya que es una condición para solicitar la PGU y evaluar si la persona tiene derecho a este beneficio.

Dónde postular para recibir la PGU

Puedes acceder directamente a la plataforma y postular en línea desde hacer CLIC ACÁ.

Otra opción es ingresar al sitio web oficial del Instituto de Previsión Social (IPS) EN ESTE LINK.

Si aún tienes preguntas, puedes obtener más información a través de estos canales oficiales: