Ministro del Trabajo destaca labor del Banco Central y pide “incorporar una mirada más amplia”

El secretario de Estado dejó en claro que “el presidente ha sido muy enfático en la defensa de la autonomía del Banco Central”.

Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo, destacó la labor y autonomía del Banco Central, tras la polémica generada por el último Ipom, donde apuntó a los efectos del aumento del salario mínimo y la Ley 40 Horas en el empleo.

Al respecto, en entrevista con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado dejó en claro que “el presidente ha sido muy enfático en la defensa de la autonomía del Banco Central. Y la presidenta del BC también lo destacó. Creo que lo importante es que nosotros como Gobierno estamos enfocados en avanzar en las políticas públicas de empleo. Hemos planteado una lectura más amplia para tratar de entender la coyuntura del mercado laboral porque es importante para la definición de políticas públicas”.

El ministro Boccardo planteó que “lo que señalamos es que hoy, dada la cantidad de variables que hoy están interviniendo en el mercado laboral, nos parece que hay que incorporar una mirada más amplia“.

El titular del Trabajo recalcó que “nosotros creemos que el Banco Central juega un rol relevante en materia inflacionaria, que son los mandatos legales que tiene, que es importante que esté desacoplado de los ciclos políticos. Tiene un mecanismo de elección de consejeros que está vinculado con el sistema político moderno”.

Consultado sobre las críticas de parlamentarios del oficialismo al Ipom, donde dejaron ver un eventual “sesgo político” del Banco Central, Boccardo indicó que “los informes que hemos conocido son informes técnicos, los datos son los datos. Los expertos son los que tiene que dilucidar esto”.

“Creo que es importante poner todo esto en contexto además con esta década de aumento estructural del desempleo. Valoramos el informe. Aquí no está en discusión la autonomía del Banco Central, ni los componentes técnicos. Eso no está en discusión”, expresó.

En cuanto a una eventual modificación de normas laborales, el ministro del Trabajo sostuvo que “en el caso de la Ley 40 Horas es importante esperar que la ley se termine de implementar con la gradualidad que establecimos. Serán los economistas del futuro los que podrán determinar que ocurrió ahí”.