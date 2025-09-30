Estas son las ocho comunas que tendrán corte de luz programado este martes 30 de septiembre

La interrupción del servicio eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento planificados y durarán al menos cinco horas.

Enel Distribución informó que este martes 30 de septiembre se llevará a cabo nuevo corte de luz programado en al menos ocho comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la empresa, la interrupción del servicio eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento previamente planificados, los cuales podrían extenderse por más de cinco horas continuas.

La compañía señaló que esta medida fue comunicada con anticipación para que los vecinos puedan prepararse y así reducir al mínimo los inconvenientes que podría generar la falta de suministro.

En total, tres comunas de la RM se verán afectadas por estos cortes de luz programados, los cuales están detallados en el sitio web de Enel como parte de “las actividades necesarias para el mantenimiento de la red y la conexión de nuevos clientes”.

Si deseas saber si tu hogar se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel HACIENDO CLIC AQUÍ.

Asimismo, si el corte de energía afecta a personas electrodependientes, se recomienda solicitar asistencia comunicándose a los siguientes números de teléfono: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Anuncian corte de luz en ocho comunas de la RM este martes

Conchalí: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.