Este sábado siete comunas tendrán cortes de luz en la RM: revisa si tu sector está en la lista

La empresa Enel anunció nuevos cortes programados de luz para este sábado 27 de septiembre, los que afectarán a siete comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo informado por la compañía, la interrupción del servicio podría extenderse por un período de al menos siete horas en algunas zonas específicas.

Además, Enel destacó en su sitio web que “los cortes de luz programados se informan con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades con tiempo”.

Si deseas saber si tu domicilio se verá afectado por estas interrupciones, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información necesaria.

Por otro lado, si la suspensión del suministro afecta a personas electrodependientes, puedes solicitar asistencia llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696, o al 22 696 0000.

Este sábado siete comunas tendrán cortes de luz en la RM

Las Condes

Providencia

La Reina

Ñuñoa

Peñalolén

La Florida

Santiago

Los cortes de luz programados por Enel se deben a: