Camión arrastró cables de un poste en Providencia: revisa los cortes de tránsito

Transporte Informa indicó que el accidente se produjo a las 6:48 de esta mañana.

Un camión impactó un poste de alumbrado público en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana (RM), provocando gran congestión entre los automovilistas y su desvíos de tránsito.

Según informó Enel Distribución, informó a través de su cuenta en X, el accidente ocurrió en la intersección de Avenida Eliodoro Yáñez con calle Miguel Claro.

En tanto, Transporte Informa de la RM reportó en la misma red social que la emergencia se produjo alrededor de las 6:48 de la mañana, lo que obligó a realizar desvíos en el tránsito en dirección poniente por Eliodoro Yáñez, específicamente en su cruce con Miguel Claro.

Posteriormente, se indicó que los vehículos estaban siendo desviados por calle Manuel Montt, por lo que se recomendó a los conductores optar por rutas alternativas.

El teniente José Villarroel, comisario de servicio de la 19ª Comisaría de Providencia, explicó en un punto de prensa que el conductor del camión estaba estacionándose para descargar mercancía cuando accidentalmente arrastró unos cables, lo que provocó la caída del poste sobre el vehículo y parte del alumbrado sobre la calzada.

Uno de los focos cayó sobre un automóvil que pasaba por el lugar, lo que ocasionó la rotura del parabrisas.

Según el teniente Villarroel, el conductor del auto sufrió heridas menores producto de las esquirlas, sin presentar lesiones de gravedad. El chofer del camión, en tanto, no resultó herido ni fue detenido.

Asimismo, hasta las 7:00 horas aproximadamente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) no reportaba cortes de suministro eléctrico en la comuna.

Agencia Uno

Agencia Uno