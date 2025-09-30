Hasta 90% de descuento: cuáles son y dónde comprar los antialérgicos más usados en primavera

Hay más de 1.100 farmacias están adheridas a la Ley Cenabast, y en ellas es posible encontrar algunos medicamentos a precios considerablemente más bajos.

Durante la primavera, muchas personas experimentan síntomas como estornudos, secreción nasal y picazón debido a las molestias que provocan las alergias estacionales, por lo que muchos se preguntan cuáles son los antialérgicos más usados durante este tiempo y cuánto cuestan.

Una alternativa útil para los chilenos en esta época del año, y también durante el resto del año, es la Ley Cenabast. Esta normativa tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos puedan acceder a medicamentos a precios justos.

Gracias a esta ley, la Central de Abastecimiento (Cenabast) puede distribuir fármacos a farmacias privadas y organizaciones sin fines de lucro, permitiendo que se vendan con un límite máximo de precio.

Actualmente, hay más de 1.100 farmacias están adheridas a la Ley Cenabast, y en ellas es posible encontrar algunos medicamentos a precios considerablemente más bajos, con descuentos que pueden llegar hasta el 90%, dependiendo del producto.

En el caso de los medicamentos para tratar las alergias, el Gobierno dio a conocer cuánto pueden ahorrar los chilenos comprándolos en estas farmacias adheridas a Cenabast.

Cuáles son y dónde comprar los antialérgicos más usados en primavera

Los 10 antialérgicos más usados en temporada primaveral

Loratadina 10 mg: $530 en farmacias adheridas ($1.542 precio promedio).

Mometasona 50 mg: $3.730 en farmacias adheridas ($14.126 precio promedio).

Desloratadina 5 mg: $1.380 en farmacias adheridas ($2.490 precio promedio).

Fexofenadina 180 mg: $10.820 en farmacias adheridas ($22.383 precio promedio).

Levocetirizina 5 mg: $1.790 en farmacias adheridas ($3.264 precio promedio).

Olopatadina 0,2% solución oftalmológica: $13.960 en farmacias adheridas ($21.822 precio promedio).

Para encontrar las farmacias adheridas con el sello Cenabast, puedes consultar los medicamentos ingresando a ESTE LINK.

También está habilitada la línea Salud Responde (600 360 7777) para llamar y consultar por la farmacia más cercana al domicilio las 24 horas del día todo el año.