Rinitis alérgica en primavera afecta al 40% de la población: revisa los síntomas y qué hacer para aliviarla

La rinitis alérgica es una reacción del sistema inmunológico a alérgenos presentes en el ambiente, como el polen, el polvo, los ácaros o a la caspa de los animales.

Con la llegada de la primavera aumentan las temperaturas, pero también se intensifica la polinización, lo que provoca un alza en los casos de rinitis alérgica.

De acuerdo con estudios recientes, esta enfermedad inflamatoria crónica afecta a 4 de cada 10 niños y a 3 de cada 10 adultos. A pesar de su frecuencia, continúa siendo una condición subestimada y frecuentemente mal diagnosticada.

En ese contexto, la rinitis alérgica es una reacción del sistema inmunológico a alérgenos presentes en el ambiente, como el polen, el polvo, los ácaros, el moho o la caspa de animales. Esta condición provoca inflamación en la mucosa nasal y se manifiesta con síntomas como estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón en la nariz, ojos llorosos y goteo nasal.

En conversación con EL DÍNAMO, el especialista en otorrinolaringología y director médico de Speaknosis, Cristóbal Langdon, indicó que “la rinitis alérgica no es sólo un resfrío pasajero, puede provocar obstrucción nasal, estornudos, picazón y pérdida del olfato, afectando la calidad de vida de las personas y derivando en complicaciones como reagudización de asma, sinusitis u otitis”.

El impacto de esta condición no se limita solo a los síntomas físicos, ya que es común que cause somnolencia, problemas de concentración y cansancio constante, lo que repercute negativamente en el desempeño académico, profesional y en las relaciones sociales.

“El inicio de la primavera coincide con el aumento de pólenes en el aire, lo que impacta en pacientes alérgicos. Es clave que quienes ya conocen su condición inicien tratamiento entre dos y cuatro semanas antes de la polinización”, señaló a EL DÍNAMO, Mauricio Soto, coordinador del Grupo Respiratorio de Atención Primaria de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar (Sochimef).

Síntomas y tratamiento de la rinitis alérgica

Congestión nasal, estornudos repetidos y tos persistente son algunos de los síntomas más comunes. Muchas veces pueden confundirse con resfríos, pero su prolongación más allá de 10 días es una señal de que podría tratarse de rinitis alérgica.

“La rinitis alérgica puede parecer un resfrío que se queda pegado más de 10 días. No es recomendable automedicarse. El médico de cabecera puede evaluar el cuadro, indicar la terapia adecuada o derivar a un especialista si es necesario”, advierte Soto.

El especialista recordó que la rinitis alérgica tiene etapas de tratamiento bien establecidas, que habitualmente comienzan con un antialérgico específico oral más un corticoide nasal, siempre bajo indicación médica.

Recomendaciones para aliviar la rinitis alérgica

El experto de Speaknosis, indicó algunas recomendaciones para prevenir y actuar ante cualquier síntoma: