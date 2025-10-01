Durante octubre se mantienen diversos descuentos en la bencina asociados en gran medida al día de la semana y al medio de pago utilizado.
Estas promociones permiten aliviar parcialmente el gasto en combustible, especialmente si el conductor planifica sus recargas según los días y tarjetas que aplican el descuento.
Conoce todos los descuentos en bencina vigentes en octubre
COPEC
- App Copec: Nuevos usuarios de la app Copec, obtendrán 50% de rebaja por cada litro de combustible en la primera carga.
- Copec Pay: $10 de descuento por litro al usar la cuenta Copec Pay asociada en la app Copec en todas las transacciones.
- Santander Consumer: $50 de descuento por litro para titulares de crédito automotriz Santander Consumer, a través de la app Copec.
- Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard: Hasta $100 de rebaja por litro de combustible pagando con la tarjeta, mediante la app Copec todos los lunes. Tope máximo de $10.000 por carga, una vez al mes.
- Banco Internacional: $100 de rebaja por litro todos los martes pagando con tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del Banco Internacional asociada en la app Copec. Tope máximo de $10.000 por carga, una vez al mes.
- Tarjetas de crédito Visa de Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank, a través de la app Copec. Tope de $10.000.
- Automóvil Club: socios del Plan Movilidad pueden acceder todos los miércoles a un cupón de $50 por litro en las estaciones adheridas, pagando con tarjetas asociadas en la app Copec. Tope de $10.000.
- Coopeuch: Todos los días jueves los clientes de Coopeuch podrán acceder a $100 de descuento por litro pagando con sus tarjetas de crédito, a través de la app Copec. Modalidad cashback.
- Tarjetas de crédito BCI: Al pagar con las tarjetas de crédito BCI los clientes podrán obtener $100 de descuento por litro de combustible en la modalidad cashback. Oferta válida los jueves para quienes activen previamente la devolución en la plataforma de BCIPlus+.
- Tenpo: Desde $50 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tempo, usando la app Copec. Tope de $4.000 por carga, con máximos dos veces por mes.
PETROBRAS
- Consorcio: Descuento de $150 por litro, pagando con tarjeta de Crédito Banco Consorcio los lunes. Tope máximo de $10.000.
- Tarjeta de crédito ABC Visa: Todos los martes descuento de $170 por litro al pagar con la tarjeta de crédito ABC Visa en las estaciones adheridas. Tope máximo de $10.000.
- Tarjeta de crédito Banco Ripley: Hasta $150 de descuento por litro de combustible pagando todos los miércoles con la tarjeta de crédito Banco Ripley.
- Tarjeta de crédito La Polar: $170 de descuento por litro de combustible todos los jueves pagando con tarjeta de crédito La Polar. Tope de $10.000.
- Tarjeta de crédito Itaú: Descuento de $150 por litro usando billeteras digitales los viernes. Tope de $6.000.
- Tarjeta de crédito Sbpay: $150 por litro de descuento todos los sábados pagando con la tarjeta de crédito Sbpay. Tope de $15.000.
- Tarjeta de crédito Hites: Todos los domingos de octubre se puede obtener $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Hites.
- Mercado Pago: 25% de descuento por litro usando QR de Mercado Pago. Primera carga del mes, tope de $4.000.
SHELL
- Micopiloto: En la primera compra a través de la App Micopiloto un descuento de $50 por litro.
- Tarjeta Líder BCI: Todos los martes de octubre $100 de descuento por litro pagando con la App Micopiloto.
- Tenpo: Desde $50 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tempo, usando la Micopiloto. Tope de $4.000 por carga, con máximos dos veces por mes.
- Prepago Los Héroes: Todos los sábados de octubre se puede acceder a $100 de devolución por litro, a través de la app Micopiloto. Tope máximo de $5.000, en compras de valor igual o mayor a $20.000.
- Falabella: Triple de CMR Puntos pagando a través de la app Micopiloto.
- Cumpleaños: Todos los usuarios de la app Micopiloto recibirán un descuento de $50 por litro el día de su cumpleaños y es válido hasta seis días después de la fecha.