Secciones
Revista D Newsletters
Buen Dato

Conoce todos los descuentos en bencina vigentes en octubre

Estas promociones permiten aliviar parcialmente el gasto en combustible, especialmente si el conductor planifica sus recargas según los días y tarjetas que aplican el descuento.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Durante octubre se mantienen diversos descuentos en la bencina asociados en gran medida al día de la semana y al medio de pago utilizado.

Estas promociones permiten aliviar parcialmente el gasto en combustible, especialmente si el conductor planifica sus recargas según los días y tarjetas que aplican el descuento.

Conoce todos los descuentos en bencina vigentes en octubre

COPEC

  • App Copec: Nuevos usuarios de la app Copec, obtendrán 50% de rebaja por cada litro de combustible en la primera carga.
  • Copec Pay: $10 de descuento por litro al usar la cuenta Copec Pay asociada en la app Copec en todas las transacciones.
  • Santander Consumer: $50 de descuento por litro para titulares de crédito automotriz Santander Consumer, a través de la app Copec.
  • Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard: Hasta $100 de rebaja por litro de combustible pagando con la tarjeta, mediante la app Copec todos los lunes. Tope máximo de $10.000 por carga, una vez al mes.
  • Banco Internacional: $100 de rebaja por litro todos los martes pagando con tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del Banco Internacional asociada en la app Copec. Tope máximo de $10.000 por carga, una vez al mes.
  • Tarjetas de crédito Visa de Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank, a través de la app Copec. Tope de $10.000.
  • Automóvil Club: socios del Plan Movilidad pueden acceder todos los miércoles a un cupón de $50 por litro en las estaciones adheridas, pagando con tarjetas asociadas en la app Copec. Tope de $10.000.
  • Coopeuch: Todos los días jueves los clientes de Coopeuch podrán acceder a $100 de descuento por litro pagando con sus tarjetas de crédito, a través de la app Copec. Modalidad cashback.
  • Tarjetas de crédito BCI: Al pagar con las tarjetas de crédito BCI los clientes podrán obtener $100 de descuento por litro de combustible en la modalidad cashback. Oferta válida los jueves para quienes activen previamente la devolución en la plataforma de BCIPlus+.
  • Tenpo: Desde $50 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tempo, usando la app Copec. Tope de $4.000 por carga, con máximos dos veces por mes.

PETROBRAS

  • Consorcio: Descuento de $150 por litro, pagando con tarjeta de Crédito Banco Consorcio los lunes. Tope máximo de $10.000.
  • Tarjeta de crédito ABC Visa: Todos los martes descuento de $170 por litro al pagar con la tarjeta de crédito ABC Visa en las estaciones adheridas. Tope máximo de $10.000.
  • Tarjeta de crédito Banco Ripley: Hasta $150 de descuento por litro de combustible pagando todos los miércoles con la tarjeta de crédito Banco Ripley.
  • Tarjeta de crédito La Polar: $170 de descuento por litro de combustible todos los jueves pagando con tarjeta de crédito La Polar. Tope de $10.000.
  • Tarjeta de crédito Itaú: Descuento de $150 por litro usando billeteras digitales los viernes. Tope de $6.000.
  • Tarjeta de crédito Sbpay: $150 por litro de descuento todos los sábados pagando con la tarjeta de crédito Sbpay. Tope de $15.000.
  • Tarjeta de crédito Hites: Todos los domingos de octubre se puede obtener $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Hites.
  • Mercado Pago: 25% de descuento por litro usando QR de Mercado Pago. Primera carga del mes, tope de $4.000.

SHELL

  • Micopiloto: En la primera compra a través de la App Micopiloto un descuento de $50 por litro.
  • Tarjeta Líder BCI: Todos los martes de octubre $100 de descuento por litro pagando con la App Micopiloto.
  • Tenpo: Desde $50 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tempo, usando la Micopiloto. Tope de $4.000 por carga, con máximos dos veces por mes.
  • Prepago Los Héroes: Todos los sábados de octubre se puede acceder a $100 de devolución por litro, a través de la app Micopiloto. Tope máximo de $5.000, en compras de valor igual o mayor a $20.000.
  • Falabella: Triple de CMR Puntos pagando a través de la app Micopiloto.
  • Cumpleaños: Todos los usuarios de la app Micopiloto recibirán un descuento de $50 por litro el día de su cumpleaños y es válido hasta seis días después de la fecha.

Notas relacionadas

El visionario
Opinión

El visionario

Durante tres décadas, Glenn Lowry no solo dirigió el MoMA: orquestó una revolución silenciosa que hoy comienza a cerrar su ciclo. Fue arquitecto de un nuevo lenguaje curatorial, cartógrafo de las ideas contemporáneas, alquimista de cruces improbables entre disciplinas, geografías y relatos. No heredó una tradición: la desarmó y la volvió a construir, pieza a pieza, con una mirada radicalmente contemporánea.

Foto del Columnista Jeannette Plaut Jeannette Plaut