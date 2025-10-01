Estas promociones permiten aliviar parcialmente el gasto en combustible, especialmente si el conductor planifica sus recargas según los días y tarjetas que aplican el descuento.

Durante octubre se mantienen diversos descuentos en la bencina asociados en gran medida al día de la semana y al medio de pago utilizado.

Estas promociones permiten aliviar parcialmente el gasto en combustible, especialmente si el conductor planifica sus recargas según los días y tarjetas que aplican el descuento.

Conoce todos los descuentos en bencina vigentes en octubre

COPEC

App Copec: Nuevos usuarios de la app Copec, obtendrán 50% de rebaja por cada litro de combustible en la primera carga.

Copec Pay: $10 de descuento por litro al usar la cuenta Copec Pay asociada en la app Copec en todas las transacciones.

Santander Consumer: $50 de descuento por litro para titulares de crédito automotriz Santander Consumer, a través de la app Copec.

Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard: Hasta $100 de rebaja por litro de combustible pagando con la tarjeta, mediante la app Copec todos los lunes. Tope máximo de $10.000 por carga, una vez al mes.

Banco Internacional: $100 de rebaja por litro todos los martes pagando con tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del Banco Internacional asociada en la app Copec. Tope máximo de $10.000 por carga, una vez al mes.

Tarjetas de crédito Visa de Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank, a través de la app Copec. Tope de $10.000.

Automóvil Club: socios del Plan Movilidad pueden acceder todos los miércoles a un cupón de $50 por litro en las estaciones adheridas, pagando con tarjetas asociadas en la app Copec. Tope de $10.000.

Coopeuch: Todos los días jueves los clientes de Coopeuch podrán acceder a $100 de descuento por litro pagando con sus tarjetas de crédito, a través de la app Copec. Modalidad cashback.

Tarjetas de crédito BCI: Al pagar con las tarjetas de crédito BCI los clientes podrán obtener $100 de descuento por litro de combustible en la modalidad cashback. Oferta válida los jueves para quienes activen previamente la devolución en la plataforma de BCIPlus+.

Tenpo: Desde $50 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tempo, usando la app Copec. Tope de $4.000 por carga, con máximos dos veces por mes.

PETROBRAS

Consorcio: Descuento de $150 por litro, pagando con tarjeta de Crédito Banco Consorcio los lunes. Tope máximo de $10.000.

Tarjeta de crédito ABC Visa: Todos los martes descuento de $170 por litro al pagar con la tarjeta de crédito ABC Visa en las estaciones adheridas. Tope máximo de $10.000.

Tarjeta de crédito Banco Ripley: Hasta $150 de descuento por litro de combustible pagando todos los miércoles con la tarjeta de crédito Banco Ripley.

Tarjeta de crédito La Polar: $170 de descuento por litro de combustible todos los jueves pagando con tarjeta de crédito La Polar. Tope de $10.000.

Tarjeta de crédito Itaú: Descuento de $150 por litro usando billeteras digitales los viernes. Tope de $6.000.

Tarjeta de crédito Sbpay: $150 por litro de descuento todos los sábados pagando con la tarjeta de crédito Sbpay. Tope de $15.000.

Tarjeta de crédito Hites: Todos los domingos de octubre se puede obtener $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Hites.

Mercado Pago: 25% de descuento por litro usando QR de Mercado Pago. Primera carga del mes, tope de $4.000.

SHELL