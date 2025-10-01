La suspensión del suministro se llevará a cabo en diferentes horarios según la zona.

Aguas Andinas anunció un nuevo corte de agua programado en Santiago para este miércoles 1 de octubre, según informó la empresa en su plataforma oficial.

La compañía, responsable de la distribución del suministro, realizará estas interrupciones en sectores acotados debido a trabajos en la capital, con el objetivo de optimizar el servicio.

Asimismo desde Aguas Andinas informaron que el corte de agua se llevará a cabo en diferentes horarios según la zona, por lo que se aconseja a los vecinos anticiparse y adoptar las precauciones correspondientes.

En esta ocasión, las comunas que se verán afectadas son Colina, Macul, La Florida, San Bernardo, Curacaví y Melipilla.

MAPAS – Corte de agua afectará a seis comunas de Santiago este 1 de octubre

Colina: desde las 15:00 horas del miércoles 1 de octubre hasta las 03:00 del jueves 2 de octubre.

Macul: desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

La Florida: desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

San Bernardo: desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

Curacaví: desde las 16:00 horas del miércoles 1 de octubre hasta las 03:00 del jueves 2 de octubre.

Melipilla: desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

Aguas Andinas detalló en su sitio web que los cortes de agua no impactarán a toda la comuna, sino que se limitarán a sectores determinados dentro de cada zona afectada.