Postulación al FUAS 2026: cuándo hacerlo y cuáles son los requisitos

Conoce cuáles son las principales fechas de la postulación al FUAS 2026 y quiénes están en condiciones de realizar el trámite.

Hasta el próximo 22 de octubre permanecerá abierto el período de postulación a los beneficios estudiantiles para la educación superior 2026 a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), el que se inició este miércoles 1 de octubre.

El Ministerio de Educación recordó que se trata de un proceso totalmente gratuito, y recalcó que es importante “evitar cualquier error u omisión en los antecedentes solicitados en el formulario de postulación, ya que de ocurrir, puede ser causal para el no otorgamiento del beneficio”.

La Secretaría de Estado apuntó a la vez que los estudiantes nuevos y antiguos podrán realizar el trámite a través de celulares, tablets o computadores en www.fuas.cl, y es clave realizar la postulación dentro de los plazos establecidos.

También recalcó que quienes hayan postulado y quieran modificar los datos, pueden ingresar nuevamente y rectificar la postulación las veces que quiera, mientras esté abierto el proceso de postulación. En esa línea, enfatizó que la última postulación enviada antes del cierre del proceso será la válida.

Las principales fechas de postulación al FUAS 2026

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Educación, las principales fecha de postulación al FUAS 2026 son las siguientes:

Fecha de postulación : del 1 de octubre al 22 de octubre 2025.

: del 1 de octubre al 22 de octubre 2025. Información de Nivel Socioeconómico : 17 de diciembre 2025.

: 17 de diciembre 2025. Resultados de Preselección de Gratuidad y becas y potenciales renovantes de beneficios : 15 de enero 2026.

: 15 de enero 2026. Resultados de Asignación : 10 de marzo 2026.

: 10 de marzo 2026. Periodo de Apelación: del 10 al 25 de marzo 2026.

Quienes postulan tienen la opción de acceder a la gratuidad universitaria, becas y créditos como el CAE o el Fondo Solidario.

Entre las becas se cuentan: