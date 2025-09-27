Sube el puntaje mínimo para Pedagogía en 2026: revisa los nuevos requisitos

Esta medida busca elevar la calidad de los futuros docentes, pero preocupa a las instituciones por su posible efecto en la matrícula estudiantil.

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) informó que, a partir del proceso de admisión 2026, se elevará el puntaje y los requisitos para ingresar a las carreras de Pedagogía en las universidades chilenas.

El principal cambio consiste en aumentar el puntaje mínimo requerido en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), que pasará de 502 a 626 puntos en el promedio de las pruebas obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1).

Esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad de los futuros docentes, aunque ya ha generado preocupación en las instituciones educativas por el posible impacto que tendrá en la cantidad de estudiantes que se matriculen.

Respecto a los requisitos para postular a Pedagogía en 2026, la Ley 20.903, que regula el sistema de aseguramiento de la calidad en la Educación Superior, establece que los aspirantes deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios:

Alcanzar el percentil 60 en la PAES, es decir, un puntaje promedio igual o superior a 626 en Competencia Lectora y Matemática 1.

Tener un rendimiento escolar destacado, ubicándose en el 20 % superior de su promoción de egreso.

Combinar un puntaje PAES de al menos 592,5 puntos (percentil 50) con estar dentro del 40 % superior de su establecimiento educacional.

Haber aprobado un Programa de Atracción de Talento Pedagógico reconocido por el Ministerio de Educación o haber cursado el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), y contar con el puntaje PAES de 2024 o 2025.

En el caso de estudiantes con discapacidad inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad que participen en los programas de Talento o PACE, no será necesario rendir la PAES en 2024 o 2025.

Con estos ajustes, se busca reforzar la formación de docentes, alineándose con los objetivos de la Ley 20.903.