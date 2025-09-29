Incluye a los liceos emblemáticos: SLEP Santiago Centro anuncia fecha de inicio de operaciones

Con esto, se pone término al rol de la municipalidad de Santiago como sostenedor de los llamados liceos emblemáticos.

El Ministerio de Educación informó que 10 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) iniciarán sus labores a partir del 1 de enero de 2026, entre los que destaca el SLEP Santiago Centro.

Con esto, se pone término al rol de la municipalidad de Santiago como sostenedor de los llamados liceos emblemáticos.

De esta manera, establecimientos como el Liceo de Aplicación, el Internado Nacional Barros Arana, el Instituto Nacional, el Liceo Manuel Barros Borgoño y el Liceo 1 Javiera Carrera, entre otros, serán administrados por el SLEP Santiago Centro.

A este SLEP se sumarán, desde el 1 de enero de 2026, los Servicios Locales de Educación Pública Aconcagua, Los Álamos, Los Andes, Los Parques, Marga Marga, Petorca, Puelche, Tamarugal y Valle Diguillín.

“Con esta definición, a partir del 1 de enero de 2026 el país contará con 36 Servicios Locales de Educación Pública en funcionamiento, ampliando la cobertura del sistema a más de 642 mil estudiantes y párvulos en todo el país, en más de 3 mil establecimientos y jardines infantiles”, puntualizó el Mineduc.

Por su parte, para el 1 de enero de 2027 quedó postergado el inicio de operaciones de los SLEP Antofagasta y Valle Cachapoal.