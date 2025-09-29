Secciones
Revista D Newsletters
País

Incluye a los liceos emblemáticos: SLEP Santiago Centro anuncia fecha de inicio de operaciones

Con esto, se pone término al rol de la municipalidad de Santiago como sostenedor de los llamados liceos emblemáticos.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

El Ministerio de Educación informó que 10 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) iniciarán sus labores a partir del 1 de enero de 2026, entre los que destaca el SLEP Santiago Centro.

Con esto, se pone término al rol de la municipalidad de Santiago como sostenedor de los llamados liceos emblemáticos.

De esta manera, establecimientos como el Liceo de Aplicación, el Internado Nacional Barros Arana, el Instituto Nacional, el Liceo Manuel Barros Borgoño y el Liceo 1 Javiera Carrera, entre otros, serán administrados por el SLEP Santiago Centro.

A este SLEP se sumarán, desde el 1 de enero de 2026, los Servicios Locales de Educación Pública Aconcagua, Los Álamos, Los Andes, Los Parques, Marga Marga, Petorca, Puelche, Tamarugal y Valle Diguillín.

“Con esta definición, a partir del 1 de enero de 2026 el país contará con 36 Servicios Locales de Educación Pública en funcionamiento, ampliando la cobertura del sistema a más de 642 mil estudiantes y párvulos en todo el país, en más de 3 mil establecimientos y jardines infantiles”, puntualizó el Mineduc.

Por su parte, para el 1 de enero de 2027 quedó postergado el inicio de operaciones de los SLEP Antofagasta y Valle Cachapoal.

Notas relacionadas

La fuerza del apoyo
Opinión

La fuerza del apoyo

La esencia del rugby es el apoyo. Una palabra que, en la vida diaria, se dice mucho más de lo que se practica. En el rugby, como lo demostraron los Cóndores hace pocos días, el apoyo fue instrumental para la victoria y la clasificación al Mundial.

Foto del Columnista Fernando Paulsen Fernando Paulsen