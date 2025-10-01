Enel informó que los usuarios pueden contactar asistencia si son electrodependientes.

La empresa Enel informó que este miércoles 1 de octubre se realizarán cortes de luz programados en 10 comunas de Santiago.

Según lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores.

Enel también explicó a través de su sitio web que estos cortes son informados con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo.

Si deseas saber si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en la página web de Enel desde ESTE ENLACE. Allí encontrarás toda la información necesaria.

Además, si la suspensión del suministro afecta a personas electrodependientes, puedes solicitar ayuda llamando a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Revisa las 10 comunas que tendrán cortes de luz en Santiago este miércoles

Recoleta: entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Las Condes: entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Quinta Normal: entre las 10:30 y las 14:20 horas.

Cerro Navia: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pudahuel: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Santiago: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Cerrillos: entre las 09:30 y las 17:30 horas.

San Miguel: entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Ñuñoa: entre las 10:00 y las 17:00 horas.

La Florida: entre las 10:00 y las 17:00 horas.