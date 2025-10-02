Durante octubre, las principales distribuidoras de gas en Chile, que son Lipigas, Abastible y Gasco, mantienen vigentes una serie de descuentos para aliviar el gasto de los hogares en la compra de cilindros.
Estas iniciativas, que permiten ahorrar hasta $12.000 por carga, forman parte de programas sociales, convenios con municipios y beneficios para clientes frecuentes.
En un contexto de alto costo de vida, estas rebajas se han vuelto especialmente relevantes para miles de familias que dependen del gas licuado para cocinar o calefaccionar sus hogares.
Descuentos de hasta $12.000: revisa los beneficios en gas vigentes en octubre
Lipigas
- Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH): hasta $7.000 de descuento en el cilindro de gas si tu comuna pertenece a la agrupación. Revisa EN ESTE LINK el listado.
- Oferta con tu RUT: puedes recibir un descuento al inscribirse en el formulario de Lipigas HACIENDO CLIC ACÁ.
- Caja 18: obtén $6.000 de descuento por pertenecer a la caja de compensación.
- WOM: entrega $7.000 de descuento por recarga.
- Banco BCI: hasta un 30% de descuento por el gas de 5, 11 y 15 kg.
- BancoEstado: hasta $7.000 de descuento en gas (dependiendo del formato) entre 5, 11, 11 plus, 15 y 45 kg.
- Claro: obtén hasta $7.000 de descuento en gas.
- CMR canje: hasta $16.000 de descuento.
- Coopeuch: hasta $10.000 de descuento en gas.
- La Araucana (trabajadores y pensionados): $5.000 de descuento en gas dependiendo de sus formatos.
- Los Héroes (afiliados y pensionados): Hasta $5.000 de descuento.
- Mercado Pago: 15% de descuento al pagar.
Gasco
- Cencosud Scotiabank: 20% de descuento para cargas de 11 y 15 kilos a través de la app Gasconnect.
- Itaú: De descuento de $8.000, $10.000 y $12.000 para cargas de 11 y 15 kilos.
- Crédito Visa de Scotiabank: 30% de descuento en cargas de 5, 11 y 15 kilos pagando en la app Gasconnect con todas las tarjetas de crédito Visa Scotiabank.
- Caja Los Héroes: $1.000 de descuento en galones de 5 kilos, $2.000 de descuento en galones de 11 kilos, $2.000 de descuento en galones de 15 kilos y $3.500 de descuento en galones de 45 kilos.
- Caja 18: $1.000 de descuento en galones de 5 kilos, $2.000 de descuento en galones de 11 kilos, $2.000 de descuento en galones de 15 kilos y $3.500 de descuento en galones de 45 kilos.
Abastible
- Caja Los Andes: hasta $4.500 de descuento al comprar un gas de 45 kg.
- Pedir por WhatsApp: Hasta $6.000 de descuento al solicitar un cilindro Abastible desde WhatsApp.
- Abastible Al Paso: lleva el cilindro vacío al local de distribución Abastible y obtendrás un descuento exclusivo en tu compra de hasta $8.000.