Durante octubre, las principales distribuidoras de gas en Chile, que son Lipigas, Abastible y Gasco, mantienen vigentes una serie de descuentos para aliviar el gasto de los hogares en la compra de cilindros.

Estas iniciativas, que permiten ahorrar hasta $12.000 por carga, forman parte de programas sociales, convenios con municipios y beneficios para clientes frecuentes.

En un contexto de alto costo de vida, estas rebajas se han vuelto especialmente relevantes para miles de familias que dependen del gas licuado para cocinar o calefaccionar sus hogares.

Descuentos de hasta $12.000: revisa los beneficios en gas vigentes en octubre

Lipigas

Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH): hasta $7.000 de descuento en el cilindro de gas si tu comuna pertenece a la agrupación. Revisa EN ESTE LINK el listado.

Oferta con tu RUT: puedes recibir un descuento al inscribirse en el formulario de Lipigas HACIENDO CLIC ACÁ.

Caja 18: obtén $6.000 de descuento por pertenecer a la caja de compensación.

WOM: entrega $7.000 de descuento por recarga.

Banco BCI: hasta un 30% de descuento por el gas de 5, 11 y 15 kg.

BancoEstado: hasta $7.000 de descuento en gas (dependiendo del formato) entre 5, 11, 11 plus, 15 y 45 kg.

Claro: obtén hasta $7.000 de descuento en gas.

CMR canje: hasta $16.000 de descuento.

Coopeuch: hasta $10.000 de descuento en gas.

La Araucana (trabajadores y pensionados): $5.000 de descuento en gas dependiendo de sus formatos.

Los Héroes (afiliados y pensionados): Hasta $5.000 de descuento.

Mercado Pago: 15% de descuento al pagar.

Gasco

Cencosud Scotiabank: 20% de descuento para cargas de 11 y 15 kilos a través de la app Gasconnect.

Itaú: De descuento de $8.000, $10.000 y $12.000 para cargas de 11 y 15 kilos.

Crédito Visa de Scotiabank: 30% de descuento en cargas de 5, 11 y 15 kilos pagando en la app Gasconnect con todas las tarjetas de crédito Visa Scotiabank.

Caja Los Héroes: $1.000 de descuento en galones de 5 kilos, $2.000 de descuento en galones de 11 kilos, $2.000 de descuento en galones de 15 kilos y $3.500 de descuento en galones de 45 kilos.

Caja 18: $1.000 de descuento en galones de 5 kilos, $2.000 de descuento en galones de 11 kilos, $2.000 de descuento en galones de 15 kilos y $3.500 de descuento en galones de 45 kilos.

Abastible