Los servicios que seguirá entregando la Embajada de Estados Unidos en Chile tras el cierre del gobierno

La Embajada de Estados Unidos en Chile informó a través de un comunicado cuáles son los servicios a los que se podrá seguir accediendo.

La Embajada de Estados Unidos en Chile informó cuáles serán los servicios que continuará entregando, luego de que el gobierno norteamericano cerrara parcialmente sus servicios debido al desacuerdo entre demócratas y republicanos respecto de una extensión presupuestaria.

La falta de acuerdo entre ambos bandos políticos llevó a la Casa Blanca a amenazar eventuales despidos “inminentes”, y que varias embajadas estadounidenses, entre ellas la que está en Chile, comunicaran que no actualizarán informaciones, salvo en lo relativo a anuncios urgentes en materia de seguridad.

Al producirse el desacuerdo sobre la extensión presupuestaria, organismos como la NASA precisaron que actualmente están cerradas “a raíz de una interrupción del financiamiento gubernamental“.

Además, los medios de ese país indicaron que si bien los estadounidenses seguirían recibiendo sus cheques de jubilación o de desempleo, eventualmente podrían verse afectados los viajes aéreos.

Los servicios que seguirá entregando la Embajada de EEUU

A través de su cuenta en Instagram, la Embajada de Estados Unidos en Chile informó que, aunque no se actualizarán las cuentas de redes sociales, sí seguirá entregando otros servicios.

“Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”, detalló la embajada.

Luego recalcó que “actualmente, los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, según lo permita la situación“.

Por último, la embajada precisó que “para quienes deseen más información sobre los servicios consulares y el estado de funcionamiento, pueden visitar el sitio oficial travel.state.gov“.