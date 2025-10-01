Qué es el shutdown, la medida que forzó el cierre del Gobierno en Estados Unidos

La última vez que el país vivió este fenómeno le costó unos US$3.000 millones a su economía en 35 días.

Por primera vez desde diciembre 2018, el gobierno federal de Estados Unidos entró en shutdown (en cierre en español) tras el rechazo del Partido Demócrata en el Senado a la última propuesta republicana para financiar la administración federal. Con el aumento de los subsidios de Obamacare como el foco de la pugna, los líderes de ambos partidos no asumen la responsabilidad de dar su brazo a torcer.

Un shutdown o cierre del Gobierno de Estados Unidos ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para mantener financiadas a las agencias federales. La falta de autorización obliga a suspender una parte de las operaciones del Gobierno hasta que se destrabe un acuerdo total en el Congreso.

Aunque generalmente los temas que generan los bloqueos cambian, el diseño institucional del país obliga a las negociaciones de demócratas y republicanos, por lo que la dinámica es siempre la misma. En caso de no haber consenso, el riesgo de cierre suele vivirse al menos una o dos veces al año.

Con esto se abre una etapa de incertidumbre en el país norteamericano, pues se desconoce cuánto tiempo podría durar. El último, ocurrido en el primer mandato de Trump, tuvo una duración de 35 días, el más largo en más de 40 años, y le costó a la economía nacional US$3.000 millones. Asimismo, la oficina de presupuesto de la Casa Blanca ordenó a las agencias preparar planes para despidos masivos.

La medida afecta directamente a los empleados federales. En cierres anteriores, muchos fueron enviados a casa sin paga, un proceso de licencia temporal sin salario conocido como furlough, mientras que otros debieron seguir trabajando sin recibir sueldo hasta que los fondos fueron aprobados. Cada dependencia debe tener sus planes de contingencia, especificando que servicios se mantienen o suspenden.

Con el Gobierno sin recursos para poder operar, los efectos a lo largo de Estados Unidos fueron visibles. Audiencias migratorias fueron paralizadas, préstamos estudiantiles se vieron retrasados, diversos parques cerraron y millones de personas vieron afectadas sus vidas diarias.