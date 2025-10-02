De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores afectados.

La empresa Enel informó que este jueves 2 de octubre se realizarán cortes de luz programados en ocho comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores afectados.

En su sitio web, Enel explicó que estos cortes se informan con anticipación para que los usuarios puedan organizarse y tomar las precauciones necesarias.

Si deseas saber si tu vivienda está dentro de las zonas que tendrán cortes, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado en el portal de Enel a través de ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información detallada.

Además, si el corte afecta a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia comunicándose a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Revisa si tu comuna está entre las ocho que tendrán cortes de luz este jueves

Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: desde las 10:30 hasta las 14:00 horas.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: desde las 10:00 hasta las 17:00 hora.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.