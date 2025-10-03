Luego de varios días con condiciones similares a las del verano, Santiago experimentará un ambiente más otoñal, con máximas que no superarán los 17 grados.

En medio de los contrastes climáticos propios de la primavera, y tras el peak de calor de 33 °C, Meteored confirmó la llegada de lluvias a Santiago.

En ese contexto, se espera un brusco descenso de temperaturas este fin de semana, acompañado por el regreso de las precipitaciones y la caída de nieve en la cordillera.

“Desde la tarde del sábado 4 de octubre, un sistema frontal comenzará a acercarse a la capital, y las primeras lluvias se presentarán de forma dispersa, con chubascos aislados que afectarán distintos sectores de la ciudad durante la tarde y noche”, indicaron desde el organismo antes señalado.

Asimismo, informaron que “el momento clave será durante la madrugada y la mañana del domingo 5 de octubre. Según el modelo ECMWF, en ese periodo se podrían registrar los efectos más intensos del sistema frontal, con acumulaciones de lluvia que podrían superar los 20 mm en algunas zonas de la Región Metropolitana”.

Confirman lluvias en Santiago: revisa a qué hora comienzan las precipitaciones en la capital

Iván Torres entregó el pronóstico del clima para Santiago y confirmó que las lluvias están aseguradas para este fin de semana en la capital.

Según explicó el meteorólogo, un sistema frontal llegará a la Región Metropolitana acompañado de un descenso significativo en las temperaturas.

Torres indicó que las lluvias comenzarán durante la tarde del sábado 4 de octubre, aunque esto variará según la zona. Comunas como San José de Maipo, Buin y Paine recibirán las primeras precipitaciones en la tarde.

En cambio, en sectores más céntricos de la ciudad, la lluvia se hará presente hacia la noche, con un total estimado de no más de 5 milímetros de agua caída.

Junto a ello, el meteorólogo agregó que las precipitaciones no se extenderán más allá del mediodía del domingo.