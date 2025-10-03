Cuál es la harina contaminada con toxinas por la que el Sernac emitió una alerta de seguridad

El producto fue comercializado entre mayo y septiembre de 2025, y en la actualidad existen 4.060 unidades afectadas, alertó el Sernac.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este jueves una alerta de seguridad por la presencia de una toxina potencialmente cancerígena en un lote de harina precocida de maíz blanco, tras lo que ordenó su retiro del comercio.

De ese total, 56 alcanzaron a ser comercializadas y las restantes estaban a la venta en distintos comercios del país.

Cuál es la harina por la que el Sernac emitió la alerta

De acuerdo con lo informado por el Sernac, la toxina se encuentra en un lote de harina de la marca P.A.N. de 1 kilo. Puntualmente, corresponde al lote número 22610790 y con fecha de vencimiento el 20 de marzo de 2026.

En su informe sobre el tema, el Sernac corroboró que instruyó el retiro del producto del comercio, a la vez que aumentó la vigilancia sanitaria en los demás productos importados de la marca.

Las personas o empresas que adquirieron productos del lote mencionado deben evitar su consumo y contactar a alimentospolarchile@empresaspolar.com para el reemplazo del producto.

Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó que en la harina se encontró presencia de fumonisina por encima del límite legal establecido en Chile.

“Las fumonisinas son micotoxinas que contaminan al maíz y son producidas por hongos, y se han asociado principalmente con el maíz destinado al consumo humano y animal en todo el mundo. El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos“, alertó el Minsal.