En qué consiste la alerta de seguridad en nueve modelos de la marca Ford que emitió el Sernac

Nueve son los modelos de Ford vendidos en Chile entre 2021 y 2015 por los que el Sernac emitió la alerta de seguridad.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para nueve modelos de vehículos de la marca Ford, los que se comercializaron entre junio de 2021 y mayo de 2025.

De acuerdo con lo detallado por el Sernac, fue la misma Ford Motor Company Chile SpA la que le informó respecto del problema que presentan los vehículos.

La empresa especificó que se trata de 7011 unidades vendidas en el país, y que en específico se trata de los siguientes modelos:

Bronco.

Edge.

Escape.

Expedition.

F-150.

Mustang.

Ranger.

Ranger Raptor.

Transit Custom.

El problema de Ford que generó la alerta de seguridad

Según lo informado por la empresa, el problema se vincula con el funcionamiento de la cámara de visión trasera en los mencionados modelos.

En concreto, detalló que “al activarse la marcha en reversa, el cliente podría visualizar en la pantalla una imagen congelada, seguida de una imagen negra y un posterior reinicio del sistema de la cámara de visión trasera, lo que resultaría en una representación inexacta de dónde se encuentra el vehículo con respecto a su entorno”.

En cuanto a los eventuales riesgos que conlleva la falla, desde Ford se alertó de la posibilidad de un accidente al no tener una visibilidad correcta de la parte trasera del vehículo.

Con el propósito de solucionar el problema, los propietarios afectados deben tomar contacto y agendar una hora con la compañía, la que actualizará el software APIM (Accessory Protocol Interface Module), ECG (Enhanced Central Gateway, GWM, Gateway Module), IPC (Instrument Panel Cluster) y/o TCU (Transmission Control Unit).

La reparación tiene una duración estimada de aproximadamente 7 horas y no tiene un costo adicional para el consumidor.