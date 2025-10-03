Enel confirma cortes de luz en Santiago este viernes: revisa si tu comuna está entre las afectadas

Enel realizará cortes de luz este viernes 3 de octubre en cinco comunas de Santiago, con interrupciones de hasta siete horas.

La empresa Enel informó que este viernes 3 de octubre se realizarán cortes de luz programados en cinco comunas de Santiago.

De acuerdo con la compañía, la interrupción del servicio eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunas zonas específicas.

Enel también destacó en su sitio web que los cortes de luz de este viernes fueron informados con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo.

Si deseas saber si tu domicilio se encuentra en alguna de las comunas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, haciendo clic en ESTE ENLACE. Ahí podrás obtener toda la información necesaria.

Además, si la interrupción del suministro impacta a personas electrodependientes, puedes comunicarte para recibir ayuda a los siguientes teléfonos: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Enel confirma cortes de luz en Santiago: revisa si tu comuna está entre las afectadas

La Reina: desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Prado: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Entre las razones de por qué Enel corta la luz de manera programada, se encuentran: