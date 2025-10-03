Espacio Mayor: en qué consiste la aplicación diseñada para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores

La app fue diseñada para ser fácil de usar, con botones grandes y navegación simple. Su objetivo es reducir la brecha digital y facilitar la vida diaria de las personas mayores.

Esta semana se dio a conocer Espacio Mayor, una aplicación gratuita e inclusiva diseñada especialmente para los adultos mayores.

La herramienta móvil está pensada para facilitar su uso ya que cuenta con botones grandes, navegación sencilla y accesos rápidos, con el objetivo de reducir la brecha digital y hacer la vida cotidiana más fácil con solo unos pocos toques.

Lo más destacado de esta aplicación móvil es que fue desarrollada en conjunto con adultos mayores, recogiendo directamente sus necesidades y sugerencias para crear una herramienta realmente útil y amigable.

“La aplicación reúne en un solo lugar los sitios más consultados por personas mayores, evitando que tengan que descargarlos uno a uno”, señaló Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC.

En tanto, el profesor José Maza,, rostro de la campaña indicó que a “través de esta aplicación, lo que espero es que la gente encuentre algo que la motive para entrar y después la empiece a usar… y le vaya perdiendo el miedo”.

Espacio Mayor ya se encuentra disponible de forma gratuita en tiendas de aplicaciones y también en su sitio web oficial al que puedes acceder EN ESTE LINK.

Este proyecto fue posible gracias al Fondo Social de la Presidencia de la República, y cuenta con el respaldo de más de 15 instituciones, entre ellas BancoEstado, Metro de Santiago y Fonasa.