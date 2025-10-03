Noche de Museos 2025: fecha, horarios y lugares que podrás visitar gratis

El Ministerio indicó que esa noche, los espacios culturales se convertirán en “escenarios vivos”, con arte en movimiento, música, teatro, cine y proyecciones que sorprenderán al público.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio confirmó la realización de la edición 2025 de la Noche de Museos.

Este evento, similar al Día de los Patrimonios, se distingue porque se realiza en horario nocturno. Durante esa jornada especial, museos y espacios culturales abrirán sus puertas hasta más tarde, permitiendo que personas que no pueden asistir durante el día también tengan la oportunidad de disfrutar de sus exposiciones y actividades.

Desde el Ministerio señalaron que esa noche, los recintos culturales se transformarán en verdaderos “escenarios vivos” con obras que cobran vida, esculturas que cuentan historias, salas llenas de música, funciones de teatro, cine y proyecciones visuales que sorprenden.

¿Cuándo será la Noche de Museos 2025?

La fecha fijada es el viernes 24 de octubre. Si bien aún no se ha confirmado el horario de inicio, en la edición anterior las actividades comenzaron a las 17:00 horas.

Aunque el acceso a los espacios será gratuito, es posible que algunas actividades requieran inscripción previa debido a cupos limitados.

Por eso, se recomienda estar atentos al sitio web oficial del evento Ver esta publicación en Instagram , donde pronto se habilitará un buscador con todas las actividades registradas, como recorridos guiados, presentaciones en vivo y rutas patrimoniales.

Actualmente, la organización se encuentra en proceso de inscripción de actividades, por lo que la programación completa estará disponible en las próximas semanas.