Todos los descuentos y beneficios que ofrece BancoEstado durante octubre

Revisa todos los beneficios a los que puedes acceder usando la Cuenta RUT u otras tarjetas de la entidad en comida, vestuario, viajes, entre otros.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

¿Eres cliente de BancoEstado? La entidad financiera dio a conocer una serie de beneficios y descuentos que tendrán disponibles para este mes de octubre, los cuales contemplan diferentes promociones en restaurantes, vestuario y panoramas.

Bajo este contexto, la institución estatal busca entregar diversas opciones para que los usuarios puedan ahorrar, intentando alivianar la carga a las familias, considerando que se trata del mes posterior a Fiestas Patrias y se acercan las celebraciones de fin de año.

De esta manera, los clientes de BancoEstado podrán optar a rebajas en comida, vestuario, salud, viajes, entre otros, haciendo uso de la Cuenta RUT, BE Pay y otras tarjetas de la entidad.

Los descuentos que ofrece BancoEstado en comida, viajes y vestuario durante octubre

  • Juan Maestro: 30% de descuento con un tope de rebaja máximo de $16.000 todos los martes hasta el 31 de diciembre pagando con Cuenta RUT, débito o crédito.
  • Barrio Chicken: 30% de descuento con un tope de rebaja máximo de $16.000 todos los martes hasta el 31 de diciembre pagando con Cuenta RUT, débito o crédito.
  • Doggis: 30% de descuento con un tope de rebaja máximo de $16.000 todos los martes hasta el 31 de diciembre pagando con Cuenta RUT, débito o crédito.
  • Red Salud: De 4 a 24 cuotas sin interés en todos los centros RedSalud adheridos a la promoción hasta el 31 de diciembre en compras realizadas por Transbank.
  • PC Factory: 5% de descuento sobre el precio normal o sobre precio oferta hasta el 31 de diciembre.
  • Movistar: Paga en 13 a 24 cuotas sin interés en tiendas Movistar hasta el 31 de diciembre en tiendas adheridas a Transbank.
  • Bata, North Star, Bubblegummers y Weinbrenner: $5.000 de descuento en tiendas presenciales y página web válido para un artículo por un precio superior o igual a $30.000.
  • Fashion’s Park: 15% de descuento en todas las tiendas presenciales y página web de Fashion’s Park.
  • JetSMART: 6 o 12 cuotas sin interés en los pasajes a tus destinos turísticos preferidos, válido para Chile y Sudamérica. Lo anterior, en compras online en la página oficial de JetSMART.

