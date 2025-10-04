Todos los descuentos y beneficios que ofrece BancoEstado durante octubre

Revisa todos los beneficios a los que puedes acceder usando la Cuenta RUT u otras tarjetas de la entidad en comida, vestuario, viajes, entre otros.

¿Eres cliente de BancoEstado? La entidad financiera dio a conocer una serie de beneficios y descuentos que tendrán disponibles para este mes de octubre, los cuales contemplan diferentes promociones en restaurantes, vestuario y panoramas.

Bajo este contexto, la institución estatal busca entregar diversas opciones para que los usuarios puedan ahorrar, intentando alivianar la carga a las familias, considerando que se trata del mes posterior a Fiestas Patrias y se acercan las celebraciones de fin de año.

De esta manera, los clientes de BancoEstado podrán optar a rebajas en comida, vestuario, salud, viajes, entre otros, haciendo uso de la Cuenta RUT, BE Pay y otras tarjetas de la entidad.

Los descuentos que ofrece BancoEstado en comida, viajes y vestuario durante octubre