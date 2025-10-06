Sorteo de BancoEstado: así puedes participar y ganar uno de los 10 premios de 500 dólares

BancoEstado anunció un nuevo sorteo para beneficiar a su clientes, específicamente para quienes envían dinero al extranjero.
Se trata de un concurso que entregará 10 premios de 500 dólares a las personas que realicen envío de dinero al extranjero por medio de su aplicación entre el 1 y el 31 de octubre de 2025.
En este marco, la entidad financiera mencionó que los usuarios que cumplan estas condiciones tendrán más posibilidades de ganar.
- Por cada vez que envíes dinero al extranjero acumularás una opción de ganar.
- Por cada 20 dólares enviados acumularás dos opciones de ganar el premio.
¿Cómo participar en el sorteo de BancoEstado y qué requisitos se deben cumplir para ganar 500 dólares?
Además de lo anterior, los clientes de BancoEstado deberán cumplir con ciertos requisitos para poder optar a uno de los premios de 500 dólares.
En primer lugar, el cliente debe ser mayor de 18 años y ser una persona natural. Los envíos de dinero solo son acumulables dentro del mes y deben materializarse a través de la app de BancoEstado (solo se contabilizarán las que sean exitosas).
En cuanto al premio a repartir, a 10 ganadores se les entregarán 500 dólares, los cuales se abonarán directamente a su cuenta de origen.
Dicho sorteo se llevará a cabo el dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al término del período de promoción y los ganadores serían comunicados dentro de los cinco días siguientes, ya sea por correo electrónico o por teléfono.
¿Cómo enviar dinero al extranjero?
- Debes ingresar a la app BancoEstado y seleccionar la opción “Más” del menú inferior. Allí tendrás debes apretar “Enviar Dinero al Extranjero”.
- Posteriormente, debes completar los datos para registrar al destinatario, como país, banco y cuenta donde se hará la transferencia.
- Ingresa el monto y autoriza el envío con la clave BE Pass.