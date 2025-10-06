Sorteo de BancoEstado: así puedes participar y ganar uno de los 10 premios de 500 dólares

BancoEstado anunció un nuevo concurso para sus clientes durante este mes. Revisa todo lo que tienes que saber aquí.

BancoEstado anunció un nuevo sorteo para beneficiar a su clientes, específicamente para quienes envían dinero al extranjero.

Se trata de un concurso que entregará 10 premios de 500 dólares a las personas que realicen envío de dinero al extranjero por medio de su aplicación entre el 1 y el 31 de octubre de 2025.

En este marco, la entidad financiera mencionó que los usuarios que cumplan estas condiciones tendrán más posibilidades de ganar.

Por cada vez que envíes dinero al extranjero acumularás una opción de ganar.

Por cada 20 dólares enviados acumularás dos opciones de ganar el premio.

¿Cómo participar en el sorteo de BancoEstado y qué requisitos se deben cumplir para ganar 500 dólares?

Además de lo anterior, los clientes de BancoEstado deberán cumplir con ciertos requisitos para poder optar a uno de los premios de 500 dólares.

En primer lugar, el cliente debe ser mayor de 18 años y ser una persona natural. Los envíos de dinero solo son acumulables dentro del mes y deben materializarse a través de la app de BancoEstado (solo se contabilizarán las que sean exitosas).

En cuanto al premio a repartir, a 10 ganadores se les entregarán 500 dólares, los cuales se abonarán directamente a su cuenta de origen.

Dicho sorteo se llevará a cabo el dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al término del período de promoción y los ganadores serían comunicados dentro de los cinco días siguientes, ya sea por correo electrónico o por teléfono.

¿Cómo enviar dinero al extranjero?