Cambios en las patentes vehiculares: revisa quiénes deben usarlas y desde cuándo

Las autoridades anunciaron la entrada en vigencia de un nuevo formato de patentes para autos, motos y otros vehículos en todo el país.

El Ministerio de Transportes, junto al Registro Civil, informaron que comenzarán a regir las nuevas patentes vehiculares que deberán portar automóviles, motocicletas y otros tipos de vehículos en todo el territorio nacional. Esto ocurre casi tres meses después de que se reconociera públicamente que las combinaciones disponibles en el sistema actual se están agotando.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó que el primer cambio consiste en la actualización del formato de las placas actuales.

La intención del MTT es aplicar de forma gradual el nuevo formato de las placas patentes únicas. De esta manera, se pondrá fin al sistema que comenzó a regir en 2007 y se dará inicio a un plan desarrollado por el ministerio desde 2023.

¿Qué formato tendrán las nuevas placas patentes?

Con una modificación al Decreto Supremo N°53 del MTT, los vehículos de cuatro o más ruedas, como autos particulares, buses y camiones, comenzarán a utilizar una nueva placa patente única compuesta por cinco letras y un número. En otras palabras, la primera combinación que se emitirá será BBBBB-0.

Este nuevo sistema permitirá aumentar la cantidad de combinaciones disponibles, ya que se pasará de casi 20 millones (del formato vigente desde 2007) a más de 40 millones.

En el caso de los vehículos motorizados de dos o tres ruedas, principalmente motocicletas, las nuevas patentes estarán formadas por cuatro letras y un número (siendo BBBB-0 la primera combinación en uso), lo que generará un total aproximado de 1.750.000 combinaciones disponibles.

Nueva patente verde: ¿quiénes deberán usarlas y desde cuándo?

La modificación al DS53 contempla la creación de una placa especial de color verde, cuyo propósito, según el MTT, es distinguir fácilmente a los vehículos eléctricos o híbridos enchufables.

Estos mantendrán el mismo formato actual de patente (XXXX-00 para los vehículos de cuatro o más ruedas y XXX-00 para los de dos o tres), pero con la diferencia de que el fondo será verde, mientras que las letras y números seguirán siendo negros.

Para los vehículos nuevos eléctricos o híbridos enchufables, la patente verde será de uso obligatorio. En cambio, quienes ya posean uno de estos vehículos o lo adquieran antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema, podrán optar por el cambio de manera voluntaria.

Si el propietario decide hacerlo, deberá solicitar la patente verde en las oficinas del Registro Civil y pagar el costo del trámite, cuyo valor dependerá del resultado de la licitación para fabricar las placas. Sin embargo, como referencia, el MTT indica que actualmente el duplicado de ambas placas cuesta menos de $30.000.