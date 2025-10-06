El motivo detrás del cierre del Terminal de Buses La Paz y las medidas que se adoptaron para apoyar a pasajeros

Un conflicto entre privados llevó a que el terminal cerrara sus puertas, dejando en precarias condiciones a pasajeros y conductores de la zona norte de la capital.

La Seremi de Transporte de la Región Metropolitana confirmó el cierre del Terminal de Buses La Paz, ubicado en la comuna de Independencia, el pasado viernes 3 de octubre. A él llegaban miles de pasajeros para transportarse a la zona norte de la capital, a comunas como Colina, Lampa y Batuco.

El seremi Rodrigo Valladares explicó que el recinto fue rematado tras ser embargado debido a un “conflicto entre privados”, pero dejó en claro que “el cierre de este espacio no implica que los servicios que lo utilizaban dejen de operar”.

“Como Ministerio del Transporte entendemos la relevancia que estos tienen para todas aquellas personas que viajan, especialmente desde Colina y Lampa. Por esto, estamos trabajando en potenciales soluciones“, agregó.

El periodista José María del Pino comentó en Canal 13 que el cierre se debía a que “los dueños debían dinero a una empresa de factoring que judicializó la causa y se quedó con el terminal“.

El nuevo escenario de los conductores de buses

A raíz del cierre del terminal de buses, los conductores de las dos empresas que llegaban a hasta este punto, dieron cuenta de las precarias condiciones en las que se desempeñan.

Al matinal Tu Día, uno de ellos reveló que está trabajando con pañales, puesto que no cuentan con baños tanto ellos como los mismos pasajeros. “El público que viene a tomar la micro, dónde va a hacer sus necesidades. Antiguamente en el terminal había baño y todos los servicios”, dijo.

Otro de ellos aseguró que espera a regresar a Lampa para poder hacer sus necesidades, lo que puede tomar entre tres a cinco horas. Hay otros que adoptaron una nueva medida: usar una botella. “Yo oriné en una botella, la tengo guardada. Nos levantamos a las cuatro de la mañana, dos horas de camino, nos tomamos un café y nos dan ganas de orinar. No es digno para nosotros ni para el pasajero”, aseveró.

Las medidas ante el cierre del Terminal de Buses La Paz

El Ministerio de Transportes informó que los buses OK (Colina-Santiago) y Amade (Lampa-Santiago) modificarán sus puntos de parada.

Los primeros recogerán a los pasajeros en Calle Lastra (entre avenida Independencia y La Paz), mientras que los segundos lo harán en avenida La Paz (entre Lastra y Dávila Baeza).

“Nuestro compromiso es con las y los pasajeros. Ante el cierre del Terminal La Paz, hemos coordinado este plan de contingencia junto a los operadores y autoridades locales para asegurar la movilidad y minimizar los impactos en la comunidad“, dijo el seremi de Transportes Metropolitano, Rodrigo Valladares.

Para fiscalizar el correcto cumplimiento, funcionarios de la Seremi estarán visitando la zona y así apoyar la coordinación entre los distintos actores, además de atender eventuales contingencias.

Junto con eso, se realizaron reuniones con las municipalidades de Independencia y Recoleta, y Carabineros para colaborar en la gestión del tránsito y en la seguridad de los pasajeros.