El corte del suministro eléctrico se extenderá por al menos ocho horas en ciertos sectores.

La empresa Enel anunció que este martes 7 de octubre se realizarán un nuevo corte de luz programado en seis comunas de Santiago.

Según informó la compañía, el corte del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete ocho horas en ciertos sectores.

Además, Enel señaló en su sitio web que este corte de luz fue avisado con anticipación para que los clientes puedan prepararse y organizar sus actividades.

Si quieres saber si tu domicilio se verá afectado, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en su sitio web HACIENDO CLIC ACÁ. Allí encontrarás toda la información necesaria sobre los sectores involucrados.

Además, en caso de que los cortes de energía afecten a personas electrodependientes, se recomienda contactar a Enel a través de los siguientes números para recibir apoyo y asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Enel confirma corte de luz en seis comunas de Santiago durante este martes

Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

Enel realiza cortes de luz programados con cierta frecuencia por varias razones, la mayoría relacionadas con el mantenimiento y la seguridad de la red eléctrica.