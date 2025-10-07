Riesgo de incendio o quemaduras: Sernac alertó de problemas con baterías externas de Xiaomi

Fue la misma empresa china la que informó al Sernac que algunas de sus baterías de litio pueden presentar un defecto.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad respecto de un modelo de baterías externas de la empresa Xiaomi, y advirtió que el problema podría generar fuego, incendio, quemaduras o daños a la propiedad, entre otros.

Fue la misma empresa china la que informó al Sernac que algunas de sus baterías de litio pueden presentar un defecto, lo que llevó al servicio a avisar a los consumidores.

Puntualizó que, debido a un defecto de fabricación, en algunas circunstancias el componente celular de iones de litio del cargador de batería inalámbrico portátil puede sobrecalentarse, lo que podría suponer un riesgo de incendio.

Cuáles son las baterías por las que el Sernac emitió alerta

Detalló que se trata de las baterías externas de 20000 mAh con cable integrado (Power Bank), marca Xiaomi 33W, modelo PB2030MI, las cuales fueron comercializados en Chile entre agosto y septiembre de 2024.

De acuerdo con lo reportado por la empresa, a la fecha se han registrado 23 casos en China, Malasia, Indonesia, Singapur y Hong Kong, aunque hasta el momento no se han detectado casos en Chile.

Sernac llamó a los consumidores que poseen baterías externas Xiaomi a utilizar el código SN (Número de Serie) de su producto para comprobar si se podría ver afectado por el mal funcionamiento de las baterías.

La ubicación del código SN puede variar en función de la versión del producto y encontrarse en diferentes lugares. Puede consultar dónde se encuentra el código SN en los siguientes ejemplos:

Si compró el producto a través del sitio web oficial de Xiaomi y pertenece al lote afectado, el llamado es a ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente local de Xiaomi. Envíe un correo electrónico a support.global@support.mi.com para obtener la información de contacto.

Si compró el producto a través de canales no oficiales de Xiaomi, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente enviando un correo electrónico a support.global@support.mi.com.

El reembolso se realizará después de que un representante de Xiaomi haya confirmado la situación de su producto y, en caso de dudas, contactarse directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento.