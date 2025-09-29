Boric inaugura centro de salud mental en Maipú y recuerda internación voluntaria por TOC

Ante esto, el mandatario recalcó que “las dolencias vinculadas a la salud mental, de partida se pueden recuperar”.

El presidente Gabriel Boric inauguró el nuevo Centro de Salud Mental Comunitario Lo Errázuriz en Maipú, oportunidad en la se refirió a los prejuicios que deben enfrentar las personas que enfrentan este tipo de situaciones.

“Durante mucho tiempo, el tema de la salud mental se ha vivido en silencio, con estigmas, de manera prejuiciosa, siendo que es parte esencial de la salud integral de toda la población”, indicó el jefe de Estado en la actividad.

En esta línea, el presidente Boric hizo alusión a su internación en un hospital psiquiátrico en 2018 para hacer frente al Trastorno Obsesivo Compulsivo que sufre.

“Piénsenlo de esta manera. Si alguien está, no sé, haciendo deporte y se fractura y se va a operar, lo cuenta sin ningún problema. Si alguien incluso tiene un cáncer y tiene que someterse a tratamiento con dolor, con dificultad, también lo cuenta. Pero si alguien estuvo internado en un hospital psiquiátrico, como yo, que estuve internado tres semanas en un hospital psiquiátrico voluntariamente, el solo hecho de decirlo como que provoca escozor, como si fuera un tabú, como si es algo que no se puede decir porque te inhabilita frente al resto”, precisó.

Ante esto, el mandatario recalcó que “las dolencias vinculadas a la salud mental, de partida se pueden recuperar, y eso es lo que demuestra este Cosam”.

El presidente Boric se internó de forma voluntaria en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile en 2018, cuando era diputado.

“Desde chico fui diagnosticado con un Trastorno Obsesivo Compulsivo que durante muchos años naturalicé y mantuve a raya a punta de tratamientos intermitentes. La presión de la pega, sumado a mi irresponsabilidad de no tratar este tema con seriedad hizo que el TOC interfiriera mi vida cotidiana”, indicó en la oportunidad a través de sus redes sociales.