Averigua cuánto subirán los precios de los combustibles a partir de este jueves 9 de octubre

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) adelantó que a partir de este jueves 9 de octubre se registrará un alza en el precio de casi todos los combustibles, salvo el GLP de uso vehicular.

A la vez, ENAP destacó la influencia de herramientas como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Junto con ratificar que no tiene la facultad de fijar ni regular los precios de los combustibles en Chile, ya que esa función recae en las distribuidoras del rubro, la empresa detalló de cuánto será el alza en cada uno de los casos.

El precio de los combustibles desde este jueves 9 de octubre

En su reporte sobre el tema, la Empresa Nacional del Petróleo precisó que el GLP de uso vehicular será el único de los combustibles que mostrará una caída en su precio, de -3,4 pesos por litro.

Por el contrario, el kerosene (parafina) subirá 16,6 pesos por litro a contar de este jueves 9 de octubre.

Por su parte, la gasolina de 93 octanos evidenciará un alza de 7,6 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos subirá 4,6 pesos por litro.

Respecto del diésel, la ENAP indicó que subirá 10,3 pesos por litro desde mañana, en tanto que el kerosene (parafina) tendrá un aumento de 16,6 pesos por litro.

Para conocer nuevos cambios en los precios de los combustibles por parte de la ENAP, habrá que esperar al miércoles 29.

En concreto, los cambios en los precios son los siguientes: