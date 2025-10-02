ENAP aclaró que no fija ni regula los precios de los combustibles en Chile, ya que esa responsabilidad recae en las distribuidoras.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para este jueves 2 de octubre, donde se registró una ligera variación en el valor de uno de los combustibles. Descubre cuál fue el que aumentó su precio por litro.

ENAP aclaró que no tiene la facultad de fijar ni regular los precios de los combustibles en Chile, ya que esa función recae en las distribuidoras del rubro.

Respecto a la reciente baja en el precio de las bencinas, la empresa estatal señaló que se basa en los valores de importación desde mercados de referencia, como la Costa del Golfo en Estados Unidos, junto con otros costos asociados al proceso, como el transporte marítimo.

Además, destacó la influencia de mecanismos como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Reajuste en los precios de los combustibles: revisa la variación tras el alza de este jueves 2 de octubre

Según reveló la compañía, el kerosene (parafina) fue el único combustible que registró un leve aumento en su precio de $2,2 por litro.

En ese contexto, de acuerdo a la información entregada por Enap la variación del precio de las gasolinas son las siguientes: