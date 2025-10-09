Un fenómeno meteorológico ingresará este fin de semana por la zona centro-sur, dejando intensas lluvias y vientos. Revisa todos los sectores que se verán afectados.

La zona centro-sur del país se alista para enfrentar un nuevo fenómeno meteorológico correspondiente a un ciclón extratropical que se está desarrollando en el océano Pacífico y que ingresará al territorio nacional este fin de semana.

De acuerdo con el informe entregado por Meteored, durante la tarde del viernes 10 de octubre se esperan altas probabilidades de precipitaciones, superiores al 80 %, en sectores del litoral sur, la precordillera y la cordillera de Los Andes en la Región de Los Ríos.

Para la noche del mismo viernes, las lluvias se extenderían hacia la zona lacustre de La Araucanía, con una probabilidad cercana al 70 %.

Desde la entidad también indicaron que se prevén rachas de viento que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h en las regiones de Ñuble, Bío Bío y en la precordillera de La Araucanía.

Alertan por ciclón extratropical que impactará a cuatro regiones durante el fin de semana

Durante la madrugada del sábado 11 de octubre, se esperan lluvias en comunas del litoral de las regiones de Ñuble y Bío Bío, producto del avance del ciclón extratropical.

Desde Meteored explicaron que “entre la mañana y el mediodía del sábado, las precipitaciones abarcarán ambas regiones, aunque serán de baja intensidad. Desde el mediodía hasta la noche, podrían presentarse chubascos débiles y aislados entre Ñuble y Los Ríos”.

En cuanto a la cantidad de agua caída, se estima que en localidades como Concepción y Panguipulli las lluvias acumulen entre 10 y 15 milímetros. Por su parte, en comunas como Corral, Valdivia, Curanilahue, Chillán, Cobquecura y Quillón, se esperan entre 5 y 10 milímetros.

En tanto, para sectores como Los Ángeles, Temuco, Pucón y Puerto Saavedra, las precipitaciones del fin de semana alcanzarían entre 2 y 5 milímetros.



