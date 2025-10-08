¡Regresa la lluvia!: meteorólogos adelantan cómo estará el fin de semana en Santiago

Esta segunda mitad de octubre traerá cambios climáticos en Santiago, con altas temperaturas seguidas de lluvias y lloviznas, especialmente el sábado 11.

Al igual que la semana pasada, esta segunda mitad de octubre traerá un pronóstico inusual, ya que en los próximos días, volverá la lluvia a Santiago.

“Llega la lluvia, atención, a la zona central”, alertó el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda. quien también aseguró que podría caer hasta más de 8 milímetros.

Junto a ello, la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam informó que el sábado 11 de octubre bajará la temperatura en la Región Metropolitana y habrá llovizna durante la mañana, mientras que en la Región de Valparaíso se podrá presenciar algunos chubascos.

“Los chubascos que se ven por ahora son de características bastante débiles, se ve alrededor de uno o dos milímetros de agua. Podría caer lluvia en la zona sur y oriente de Santiago. Será con harta nubosidad… El domingo volvemos a tener un cielo parcial en la mañana y despejado en la tarde”, indicó.

A pesar de lo anterior, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, descartó la posibilidad de lluvia para este fin de semana en la capital.

Según el especialista, aunque la temperatura descenderá y se podrían notar algunas gotas cerca de la cordillera, no se esperan precipitaciones en el valle.

Este miércoles se esperan hasta 30º en Santiago

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante esta semana habrá al menos tres días en que las temperaturas alcanzarán o incluso superarán los 30 °C, un registro inusualmente alto para la primavera en Santiago, época en que el clima suele ser más moderado.

“Miércoles y jueves vuelven los 30º a los valles de la zona central“, aseguró Alejandro Sepúlveda en su pronóstico del tiempo para esta semana.

De esta forma, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado hasta el jueves 9. Durante la noche de ese día comenzarán a aparecer nubes, y aunque el viernes continuará el calor, el cielo estará parcialmente nublado para luego dar paso a la lluvia en Santiago.