PDI abre 250 cupos para formar nuevos agentes: postulación gratuita y sueldos de hasta $2,7 millones

Se trata de una oportunidad laboral estable, con beneficios desde el inicio y proyección de carrera de hasta 30 años.

La Policía de Investigaciones (PDI) anunció la apertura de 250 cupos para formar nuevos agentes policiales, ofreciendo una oportunidad laboral estable, con beneficios desde el inicio y proyección de carrera de hasta 30 años.

El proceso de formación tiene una duración total de dos años y durante el primer año, los postulantes reciben instrucción académica y entrenamiento práctico.



Al término de este período, los estudiantes egresan como agentes policiales, obtienen su placa y arma de servicio, y son asignados a unidades operativas en distintas zonas del país.

En el segundo año, ya en funciones activas, los nuevos agentes reciben una remuneración mensual promedio cercana a los $862.641. Además, tienen la posibilidad de ascender cada tres a cinco años, alcanzando en el grado 11 sueldos que superan los $2,7 millones de pesos.

La formación en la PDI es completamente gratuita, cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y se imparte en el Centro de Capacitación Profesional de la PDI (Cecapro), ubicado en la comuna de Cerrillos.

Cuáles son los requisitos para postular como agente en la PDI

Los postulantes deben ser chilenos, tener entre 18 y 30 años, enseñanza media completa y cumplir con pruebas físicas, psicológicas y médicas.

Además, se requiere tener licencia de conducir Clase B o profesional, junto a la situación militar al día.

Los seleccionados adquieren conocimientos en diversas áreas como criminalística, técnicas investigativas, recolección de evidencia y trabajo operativo, entre otras. También tienen la posibilidad de continuar estudios superiores o especializaciones dentro de la PDI.

La convocatoria busca reforzar la presencia de agentes a nivel nacional, con la meta de formar 4.000 nuevos funcionarios en la próxima década.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de octubre a través de las plataformas oficiales @cecapro.pdi y cecapro.cl.



