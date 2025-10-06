Piden 20 años de cárcel: qué pasó el primer día del juicio contra ex director de la PDI, Héctor Espinosa

En el mismo juicio la Fiscalía busca una pena de cinco años por lavado de activos para María Magdalena Neira, la esposa de Héctor Espinosa.

En el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago se dio inicio al juicio en contra del ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, para quien el Ministerio Público pide una pena de 20 años de cárcel.

Luego de que comenzara el proceso y que el ex jefe policial se declarara inocente de los cargos, el persecutor Miguel Ángel Orellana aseguró que “la Fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes“.

“Estamos confiados de que vamos a tener fuerza suficiente para formar convicciones en el tribunal, acerca de que los delitos que la Fiscalía dice que ocurrieron, ocurrieron, y que tanto don Héctor Espinosa como doña María Magdalena Neira tuvieron participación en ellos“, añadió Orellana.

Según manifestó el fiscal, “efectivamente hay pruebas, testimonial, en general, prueba pericial, documental”, complementó, y aseveró que “mañana vamos a estar en condiciones de iniciar con los alegatos de apertura, y eventualmente, si el tiempo alcanza, entendemos que van a desarrollarse las declaraciones de los acusados”.

Qué delitos se le imputan a Héctor Espinosa en el juicio

A Héctor Espinosa se le imputa la malversación de alrededor de 146 millones de pesos que estaban destinados a gastos reservados para su beneficio personal, durante sus cinco años como director de la PDI.

Junto a Espinosa también es enjuiciada su esposa, María Magdalena Neira, quien está acusada del delito de lavado de activos. Para ella, el Ministerio Público pide una pena de cinco años de cárcel.

Durante la jornada de este lunes, la defensa del ex jefe policial pidió el sobreseimiento de ambos por cosa juzgada, lo que fue rechazado por el tribunal.

“Esta discusión se produjo nuevamente, y el tribunal oral, sin entrar con demasiada profundidad en los antecedentes, pudo verificar que no se trata de los mismos hechos, y por lo tanto, rechazó la pretensión de la defensa“, manifestó el fiscal Miguel Ángel Orellana.