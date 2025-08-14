Las nuevas diligencias que inició la PDI para dar con el paradero de la concejala desaparecida

Este viernes 15 de agosto se cumplirán dos meses desde la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, y en la víspera se confirmó que la Policía de Investigaciones (PDI) inició nuevas diligencias tendientes a dar con su paradero.
Lo anterior, luego de que se reportó la aparición de una nueva pista que resultaría clave para ubicar a la autoridad comunal y que movilizó a los equipos de búsqueda.
De acuerdo con lo informado, dicha pista apunta a cuatro puntos de interés en torno al río Loncomilla, tres de ellos en el agua y uno en tierra, en un predio particular.
Las nuevas diligencias en la búsqueda a la concejala de Villa Alegre desaparecida
En concreto, el hallazgo se refiere a lo encontrado en el lugar gracias al uso de un dron de alta tecnología empleado en el sector minero y que rastreó el área los días jueves, viernes y sábado de la semana pasada.
Según lo reportado, el referido dron detectó bajo el agua la presencia de “un objeto muy grande de metal“, que por sus dimensiones podría corresponder a un automóvil.
Un tema que adquiere especial relevancia, luego de que una de las principales teorías en las que se trabaja apunta a la posibilidad de que la concejala de Villa Alegre desaparecida se haya dirigido precisamente al río Loncomilla.
Pero además de las labores en el cauce del río, las diligencias apuntan también a un terreno particular cuyo acceso se ordenó cerrar para facilitar los trabajos que se realizarán con maquinaria pesada.