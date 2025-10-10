Maipú, La Florida y Providencia son algunas de las comunas que tendrán la suspensión del suministro.

Enel Distribución anunció que este viernes 10 de octubre se realizarán cortes de luz programados en distintas comunas de la Región Metropolitana (RM).

La empresa explicó que estas interrupciones obedecen a trabajos previamente planificados, los cuales podrían prolongarse por más de cinco horas continuas.

Desde Enel aseguraron que la medida fue comunicada con anticipación para que los vecinos puedan prepararse y minimizar posibles molestias. En total, serán siete las comunas afectadas, debido a labores de mantenimiento en la red eléctrica y a la conexión de nuevos clientes.

Para saber si tu hogar se encuentra dentro de las zonas donde se suspenderá el servicio, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado en el sitio web de Enel, accediendo a ESTE ENLACE.

En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se puede solicitar ayuda llamando a los números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Cortes de luz programados en la RM: conoce las comunas afectadas este viernes

Conchalí: desde las 9:00 a las 15:00 horas en ambos sectores

Lo Barnechea: desde las 12:00 a las 18:00 horas

Lo Barnechea: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Providencia: desde las 10:00 a las 14:00 horas

Ñuñoa: desde las 9:30 a las 15:30 horas

La Florida: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas