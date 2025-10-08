Estas interrupciones permiten prevenir fallas, modernizar equipos y ampliar la infraestructura ante el crecimiento urbano.

La empresa Enel anunció cortes de luz programados para este miércoles 8 de octubre en ocho comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la compañía, las interrupciones del servicio podrían extenderse por hasta siete horas en algunos sectores.

En su sitio web, Enel explicó que estos cortes son informados con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en el sitio de Enel EN ESTE ENLACE, donde encontrarán todos los detalles.

Además, si la suspensión del suministro afecta a personas electrodependientes, la empresa dispone de los números 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000 para brindar asistencia directa.

Revisa las ocho comunas de Santiago que tendrán cortes de luz este miércoles

Lo Barnechea: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Providencia: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Independencia: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Santiago: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Cerrillos: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Lampa: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Enel realiza cortes de luz programados con cierta frecuencia por varias razones, la mayoría relacionadas con el mantenimiento y la seguridad de la red eléctrica.