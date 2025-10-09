Según explicó la compañía, estas interrupciones en el servicio eléctrico se deben a trabajos planificados que podrían extenderse por más de cinco horas seguidas.

La empresa Enel Distribución informó que este jueves 9 de octubre se llevarán a cabo cortes de luz programados en algunas comunas de la Región Metropolitana (RM).

Enel señaló que la medida fue informada con anticipación para que los vecinos pudieran tomar las medidas necesarias y así reducir los inconvenientes. La empresa también indicó que serán siete las comunas afectadas por estos cortes, los cuales se deben a labores de mantenimiento y a la conexión de nuevos clientes.

Para verificar si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas donde se interrumpirá el suministro eléctrico, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, accediendo A ESTE LINK.

En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia llamando a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Estas son las siete comunas de la RM que tienen cortes de luz programados este jueves

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quilicura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.