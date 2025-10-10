Deuda histórica de profesores: revista con tu RUT el estado de tu solicitud

En total, más de 34 mil docentes presentaron su solicitud para acceder al pago de la deuda histórica de los profesores.

El Ministerio de Educación (Mineduc) habilitó este viernes 10 de octubre una plataforma para que los más de 34 mil docentes conozcan el estado en que se encuentra el estado de trámite de su solicitud, en el marco del pago de la deuda histórica de los profesores.

Para acceder a la información, los interesados deben ingresar al sitio web soluciondeudahistorica.mineduc.cl. Una vez allí, hay que pinchar el botón que dice: “Ingresa a la plataforma para revisar el estado de tu trámite“.

A continuación, empleando el número del RUT y Clave Única, los docentes podrán conocer si su postulación está “en proceso, aceptada o rechazada”.

Las opciones en torno a la deuda histórica de los profesores

Si la postulación fue Aceptada, el o la beneficiaria podrá encontrarse en las siguientes situaciones:

Cumple con los requisitos establecidos en la ley : se verificó que la postulación cumple con los requisitos establecidos, y prontamente será incorporada en un listado oficial que confirma este cumplimiento.

: se verificó que la postulación cumple con los requisitos establecidos, y prontamente será incorporada en un listado oficial que confirma este cumplimiento. Beneficiario : se verificó que la postulación cumple con los requisitos establecidos, y el o la docente se encuentra incorporado en un listado oficial (Resolución Exenta) que acredita el cumplimiento de requisitos.

: se verificó que la postulación cumple con los requisitos establecidos, y el o la docente se encuentra incorporado en un listado oficial (Resolución Exenta) que acredita el cumplimiento de requisitos. Beneficiario con cupo anual: se verificó que la postulación cumple con los requisitos establecidos, y el o la docente tiene asignado un cupo para el grupo de pago 2025.

En tanto, las postulaciones En Proceso corresponderán a aquellas personas que realizaron su postulación en el plazo indicado, pero cuya tramitación se encuentra a la espera de validación de antecedentes con otras instituciones.

Lo anterior, debido a la verificación de juicios en curso donde se demande el pago de la asignación que generó la deuda histórica, o para verificar que esta asignación no haya sido pagada previamente por el municipio o por resolución judicial.

También quedan en esta categoría los docentes que tienen un juicio en curso y no cuentan con la certificación del desistimiento de esta acción. Una vez finalizada esta revisión, se les informará la actualización de su estado.

Por último, las postulaciones Rechazadas corresponden a personas que no cumplen los requisitos establecidos en la ley para el pago de la deuda histórica a los profesores.

Para el primer grupo de 15.560 docentes, el pago de la primera cuota estará disponible entre los días 17 y 22 de octubre de 2025.