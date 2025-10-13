Averigua con tu RUT si estás en la lista de los llamados para el servicio militar 2026

La lista con los nombres de los convocados al servicio militar ya está disponible.

Hasta el 12 de noviembre tienen plazo para presentarse en los cantones de reclutamiento o realizar el trámite online, quienes fueron llamados para realizar el servicio militar 2026, tras el sorteo realizado por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

La lista con los nombres ya está disponible, y está integrada tanto por hombres, para quienes es obligatorio, como por las mujeres, en cuyo caso es voluntario.

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Reclutamiento Vigente, quienes deseen inscribirse de forma voluntaria también están en condiciones de tomar parte en el proceso.

“El Servicio Militar no solo es un deber, sino que también una oportunidad“, recalcó la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano.

“Además de la compensación económica que reciben cada mes los soldados conscriptos —que subió en 50% este año y llegará a 75% en 2026—, la conscripción permite nivelar estudios a quienes no hayan terminado su enseñanza básica o media, acceder a capacitación Sence en distintos oficios y obtener puntaje para subsidios de vivienda“, añadió la secretaria de Estado.

Averigua si fuiste llamado para el servicio militar 2026

Quienes deseen saber si aparecen en este listado de convocados para el servicio militar 2026 tienen la oportunidad de hacerlo con su RUT en el sitio www.serviciomilitar.cl o pueden pinchar acá.

Aquellas personas que aparecen en la lista de convocados para el servicio militar tienen tres posibilidades. Estas son: