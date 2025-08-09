Ministra Delpiano rechaza decreto de Trump sobre uso de fuerza militar en Latinoamérica

La ministra elevó su malestar y afirmó que no porque Estados Unidos cuente más equipamiento va a poder transgredir la autonomía de otros países.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó la orden emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza el uso de fuerza militar para combatir organizaciones criminales originarias de Latinoamérica, como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Cartel de los Soles.

De acuerdo con el diario The New York Times, la orden habría sido firmada en secreto, lo que generó preocupación a nivel internacional, ya que permitiría llevar a cabo operaciones militares en territorios extranjeros para perseguir a estos grupos delictivos.

Fue precisamente este punto el que la ministra criticó, durante una entrevista con T13 este sábado, y advirtió que esta medida podría representar una amenaza a la soberanía de otros países.

“Por cierto, hay acuerdos firmados entre las policías, entre los centros de investigación, entre las propias Fuerzas Armadas, pero que venga aquí un grupo de personas e intervenga, eso no corresponde ni aquí, ni en Latinoamérica, ni en ningún otro país soberano“.

La ministra elevó su malestar y afirmó que no porque Estados Unidos y Donald Trump cuente más equipamiento va a poder transgredir la autonomía de otros países.

Respecto al combate del crimen organizado, precisó que “nosotros tenemos una buena relación con Estados Unidos. Hay convenios de traslado de delincuentes, etcétera. Pero es Chile el que tiene que hacerse cargo y pedirá los apoyos que se necesite si es que los requiere. Toda la investigación la hace Chile”.

Recordemos que el presidente Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para utilizar fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera como organizaciones terroristas en Latinoamérica.

. Entre los apuntados se encuentra el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles e incluso algunos líderes como Nicolás Maduro, a raíz de sus presuntos vínculos.