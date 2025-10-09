Discusión del Presupuesto: Ejército y Armada alertan dificultades económicas para terminar el año

El general Iturriaga recalcó que el Ejército tiene un déficit financiero que ronda los 40 mil millones de pesos.

Los comandantes en jefe del Ejército y de la Armada, general Javier Iturriaga y almirante Fernando Cabrera, respectivamente, alertaron que ambas instituciones de las Fuerzas Armadas tendrán dificultades para finalizar el año 2025, al abordar el tema ante la segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos del Senado.

En la oportunidad, el general Iturrieta recalcó que el Ejército tiene déficit financiero que ronda los 40 mil millones de pesos, y detalló que la institución castrense debió tomar drásticas medidas para reducir los gastos en las operaciones y el personal ante la falta de recursos.

En esa línea, el comandante en jefe del Ejército explicó que “tuvimos que suspender la reinstrucción de la reserva; hemos debido postergar el pago de la gratificación de los especialistas y suspender la gratificación de campaña tanto en ejercicios como en las macrozonas. Tuvimos que suspender también la contratación de nuevos soldados de tropa profesional, entre las cosas más importantes”.

Detalló también que 14 mil millones de déficit se vinculan a los costos asociados al despliegue operativo del Ejército en la Macrozona Sur y en la frontera norte.

Armada también expuso ante subcomisión de presupuestos

Ante la misma Subcomisión Mixta de Presupuestos del Senado, el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, indicó que durante los últimos seis años “la Marina ha trabajado un presupuesto de continuidad”, lo que calificó como el mínimo requerido para dar cumplimiento a las tareas esenciales.

En la ocasión, el almirante reconoció que “al igual que el Ejército, fuimos un poco, o diría yo, bastante afectados. Principalmente, en el subtítulo 21 este año 2025″.

A continuación detalló que la flexibilidad fiscal que se consiguió gracias al trabajo conjunto con la Dipres y el Ministerio de Defensa se consiguió “evitar 300 despidos y transformar esos 300 despidos en recursos. Es decir, la Marina, para no despedir gente, lo que hizo fue reducir su tarea, disminuir mantenimiento, disminuir fiscalización, disminuir operaciones“, explicó.

Respecto de la Ley de Capacidad Estratégica de la Defensa, Cabrera enfatizó que “para mayor innovación, mayores y mejores servicios, se requiere de proyectar a la defensa en las nuevas tecnologías, y las capacidades, en particular de la Marina, son caras. Y cuando hablamos de recuperar capacidades aquí, por ejemplo, en el ámbito marítimo, no hay recursos por ahora proyectados que permitan renovar esas capacidades“, alertó.

Qué dijo la ministra de Defensa

Tras las exposiciones de los comandantes en jefe, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a los dichos del general Iturriaga y admitió que “efectivamente hay gastos que se han producido por las macrozonas, tanto sur como norte, como por las elecciones que se tienen que ir pagando y se le va a pagar todo al Ejército”.

“Eso ya es un acuerdo con Hacienda; hay una deuda que no es de Hacienda, sino que es transferencia que tiene que hacer el Ministerio del Interior“, añadió.

“El acuerdo que tenemos es que debería haber durante el mes de octubre resolverse todo el tema de estas platas adeudadas“, concluyó la secretaria de Estado.