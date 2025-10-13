Enel confirma cortes de luz programados en siete comunas para este lunes

Maipú, La Florida y San Miguel son algunos de los sectores afectados.

La empresa Enel informó que este lunes 13 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes de luz en siete comunas de la Región Metropolitana, como parte de trabajos programados.

De acuerdo con la compañía, la interrupción del suministro podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores afectados.

A través de su sitio web, Enel explicó que estos cortes se informan con anticipación para que los usuarios puedan tomar las medidas necesarias y reorganizar sus actividades diarias.

Si deseas verificar si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado en la página oficial de Enel disponible en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información correspondiente.

Además, si la suspensión del servicio impacta a personas electrodependientes, se recomienda comunicarse con los siguientes números de atención para recibir apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Maipú: Desde las 23:00 hasta las 05:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

La Reina: Desde las 17:30 hasta las 19:30 horas.

Las Condes: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.