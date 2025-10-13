Sernac emite alerta de seguridad por vehículos Kia Sorento y Peugeot vendidos en Chile

La entidad fiscalizadora indicó que las reparaciones son gratuitas y deben realizarse en servicios técnicos autorizados por las marcas.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad dirigida a los dueños del modelo Kia Sorento (XM), comercializado en 2015, luego de identificarse un posible fallo mecánico que podría poner en riesgo la seguridad al conducir.

Según detalló el organismo fiscalizador, el problema estaría asociado al desgaste de los cojinetes de biela, una pieza esencial del motor. Esta falla podría generar riesgos para los usuarios, por lo que se hizo un llamado a los propietarios de estos vehículos a acudir a un servicio técnico autorizado para realizar una inspección gratuita.

“Los vehículos afectados pueden tener un defecto de producción en el sector del habitáculo del motor, la falla consiste en el desgaste de los cojinetes de biela”, indicaron.

Asimismo, explicaron que “un cojinete de biela desgastado puede provocar un golpeteo anormal, ruido del motor y/o iluminación del testigo de presión de aceite”.

La reparación se llevará a cabo siguiendo un protocolo definido por la marca, y se estima que tomará aproximadamente 11 horas y no tiene ningún costo para los consumidores.

Quienes sean propietarios del modelo afectado pueden encontrar más detalles sobre la alerta en ESTE LINK.

Alerta de Seguridad de Sernac por vehículos Peugeot

Stellantis Chile S.A. notificó al Sernac sobre una alerta de seguridad relacionada con los vehículos PEUGEOT, modelo 2008, vendidos en Chile durante el año 2025. La advertencia se debe a un posible fallo en el sistema de monitoreo.

De acuerdo al organismo, la medida de reparación consiste en realizar una calibración del control electrónico de estabilidad (ESC) con un tiempo estimado de 30 minutos y no tiene costo adicional para el consumidor.