Sernac revela las cinco marcas con más reclamos durante este Cyber Monday 2025

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer un listado preliminar de las marcas que han concentrado la mayor cantidad de reclamos durante el Cyber Monday 2025.

Hasta las 17:30 horas del lunes, la entidad había recibido un total de 101 quejas por parte de los consumidores, cifra que se espera aumente con el transcurso de la jornada.

Las principales quejas se deben a que no se respetaron las condiciones anunciadas, incluyendo cancelaciones unilaterales de pedidos, ausencia de stock disponible, publicidad falsa o engañosa, y promociones que no corresponden a descuentos reales.

Sernac revela las cinco marcas son más reclamos durante este Cyber Monday 2025

Falabella.com – Linio

Cruz Verde

Entel

Nike

Ripley

Desde el Sernac indicaron que los derechos de los consumidores son:

Informar el costo total de la compra o servicio

Informar las referencias del producto

Indicar costo de despacho, fecha de retiro disponible y periodo que demorará el despacho

Informar de la falta de stock del producto

¿Qué significa el derecho a retracto?

De acuerdo con el Sernac, el derecho a retracto permite a los consumidores desistir de una compra realizada por internet, teléfono o catálogo dentro de los 10 días siguientes desde que recibieron el producto o contrataron el servicio.

Sin embargo, existen excepciones en las que este derecho no puede ejercerse:

Productos que, por su naturaleza, no pueden devolverse, como una lavadora ya instalada o un computador que fue usado más allá de una simple revisión.

Artículos que se deterioran o vencen rápidamente, como alimentos perecibles que deben consumirse en menos de 10 días o requieren condiciones especiales de conservación. También incluye productos que pierden su utilidad con el paso del tiempo, como diarios o revistas.

Productos hechos a pedido o personalizados según las indicaciones del consumidor.

Artículos de uso personal o de higiene que vienen sellados, una vez que el sello ha sido roto.

¿Cómo reclamar en el Sernac?